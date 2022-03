FPÖ – Brückl: Was macht derzeit eigentlich ÖVP-Bildungsminister Polaschek wirklich?

Schüler, Eltern und Lehrer warten nun auf eine baldige klare und richtungsweisende Ansage des Ministers!

Wien (OTS) - „Was macht derzeit eigentlich ÖVP-Bildungsminister Polaschek wirklich? Seit letzten Dezember übt Martin Polaschek das Amt des Bildungsministers aus, aber zu wichtigen Schulthemen hat sich der ÖVP-Minister bisher noch nicht wirklich geäußert“, so heute FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl.

„Gerade in der Pandemie wäre es aber wichtig zu erfahren, wie sich der Minister in den nächsten Wochen den Ablauf an unseren Schulen vorstellt. Laut dem grünen Gesundheitsminister solle er sich seit Dienstag mit den Bundesländern über die weitere Vorgangsweise beziehungsweise Änderungen in Sachen Covid-Vorgaben abstimmen. Aus seinem Ministerium hört man wieder, wie heute die ‚Presse‘ berichtet, ‚dass gerade in der aktuellen Ukraine-Thematik sichtbar werde, dass Polaschek auf allen Ebenen — von den Gemeinden bis zur EU — im direkten Austausch und engen Kontakt mit Bürgern, Ländern sowie dem Parlament sei‘. Das klingt alles schön und gut, aber für mich sieht eine derartige Aktivität eher nach ‚in Deckung gehen‘ aus“, sagte Brückl.

„Es muss nun langsam wieder eine dauerhafte Planbarkeit und Sicherheit in den Schulalltag einziehen, um damit wieder in die gewohnte Normalität im Schulbetrieb ohne Druck und Zwänge zurückkehren zu können - Schüler, Eltern und Lehrer warten nun auf eine baldige klare und richtungsweisende Ansage des Ministers“, betonte der FPÖ-Bildungssprecher.

