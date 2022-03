„Heimat Fremde Heimat“: Ukrainische Alpträume und Schieflage der Geschlechtergerechtigkeit

Am 20. März um 13.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Ajda Sticker präsentiert das ORF-Magazin „Heimat Fremde Heimat“ am Sonntag, dem 20. März 2022, um 13.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Ukrainische Alpträume

Als Alptraum beschreiben die Romnja und Roma die Situation in der Ukraine. Eine Volksgruppe, die seit jeher Ausgrenzung erfahren muss, ist derzeit auf die Hilfe von Roma-Organisationen wie etwa den deutschen Zentralrat für Sinti und Roma angewiesen. In Österreich wollen die Ukrainer/innen die Hilfe für ihre Landsleute auf professionelle Schiene stellen. Dringend gesucht werden unter anderem österreichische Krankenhäuser, die Verletzte aufnehmen können. Ein anderer problematischer Bereich ist der Umgang mit Menschen mit russischem Background vor allem an Österreichs Schulen und in der Kulturszene, wie der Autor Vladimir Vertlib analysiert. Ein Bericht von Sabina Zwitter.

Der Geschlechtergerechtigkeit auf der Spur

„Muss man sexy sein, um Erfolg zu haben?“ oder „Setzen Sie sich gern in Szene?“ – mit solchen und ähnlichen Interviewfragen werden Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, immer wieder konfrontiert. Auf vermeintlich weibliche Geschlechterrollen, Sexualität oder den eigenen Körper reduziert zu werden ist weder für Politikerinnen noch für Künstlerinnen oder Sportlerinnen eine Seltenheit. Doch was passiert, wenn man eben diese Fragen Männern aus denselben Branchen stellt? Adriana Jurić und Samuel Mago wagen das Experiment und zeigen mit einem Frage- und Antwortspiel die Schieflage der Geschlechtergerechtigkeit.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at