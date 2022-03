Kultursommer Wien 2022 - Open Call für Künstler:innen

Ab sofort können sich Künstler:innen aus diversen Sparten der darstellenden Kunst bewerben

Wien (OTS) - Der Kultursommer Wien ist gekommen, um zu bleiben! Wie schon in den letzten beiden Jahren wird an rund 40 Standorten in der ganzen Stadt von Anfang Juli bis Mitte August ein umfangreiches Repertoire aus verschiedenen Sparten der darstellenden Kunst wie Theater, Kabarett, Tanz, Literatur, Zirkus, Performance und Musik vorgestellt. Ein Kinder- und Familienprogramm wird ebenso angeboten wie eine Konzertreihe für Pensionist:innen in den Häusern zum Leben. Bei freiem Eintritt sind Wiener:innen und alle in Wien weilenden Personen herzlich eingeladen, das Open-Air-Programm zu besuchen.

Künstler:innen können sich ab sofort bis einschließlich 3. April 2022 unter www.kultursommer.wien mit ihren Projekten bewerben. Ein Künstlerisches Board wählt die Beiträge aus, die zum Festival eingeladen werden.

In diesem Jahr setzt sich das Künstlerische Board aus folgenden Personen zusammen: Peter Blau (Kabarett), Nadine Abena Cobbina (Elektronische Musik & Experimental), Sebastian Fasthuber und Barbi Marković (Literatur), Antonia Grüner (Klassik, World, Jazz), Yasmin Hafedh (Pop, Rock, Hip-Hop), Anne Juren und Cat Jimenez (Tanz & Performance), Arne Mannott (Zeitgenössischer Zirkus & Objekttheater), Martin Thomas Pesl (Theater), Susanne Rosenlechner (Wiener Lied, Schlager, Volksmusik, Austropop), Lucas Vossoughi und Martin Schlögl (Konzerte für Pensionist:innen in den Häusern zum Leben).

Die Zielsetzung, ein möglichst breites Publikum zu erreichen, soll sich auch 2022 im Programm widerspiegeln. Neben den Hauptspielzeiten am Abend wird am Vormittag ein Familienprogramm angeboten. Als Spielorte dienen öffentliche Parks und Plätze sowie Gärten von Pensionistenheimen.

Der Kultursommer Wien schafft rund um seine Bühnen Orte der Begegnung und der Vielfalt, fordert zum Verweilen und zum Austausch auf, kann aber auch als Kunst und Kultur im Vorbeigehen angenommen werden. So wird Wien, eine der lebenswertesten Städte der Welt, seinem Ruf als Kunst- und Kulturmetropole in allen Teilen der Stadt gerecht.

Die Intention des Kultursommers, als Tochter der Basis Kultur Wien ist es, als Schnittstelle zwischen Besucher:innen und Kulturschaffenden aufzutreten und lebendige Orte für Kunst und Kultur zu etablieren.

Das Künstlerische Board, die Festivalleitung Caro Madl und Siglind Güttler und ihr Team freuen sich auch dieses Jahr wieder auf zahlreiche spannende Projekte!

Rückfragen & Kontakt:

Maria Fillafer

Kommunikation Kultursommer Wien

Tel.: 0676 9007618

presse @ kultursommer.wien



Judith Staudinger

Mediensprecherin StRin Mag.a Veronica Kaup-Hasler

Tel.: 01 4000-81169

judith.staudinger @ wien.gv.at