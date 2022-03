„We Stand With Ukraine“-Benefizkonzert in voller Länge aus dem Happel-Stadion morgen um 12:30 Uhr live im TV auf PULS 24 und ZAPPN

Morgen, Samstag, ab 12:30 Uhr live: „We Stand With Ukraine“ aus dem Happelstadion und dem PULS 24 Studio. Sonntag live ab 15:00 Uhr: „SOUND OF PEACE“ vom Brandenburger Tor auf ProSieben.

Wien (OTS) - Unter der Schirmherrschaft von Veranstalter und Nova-Rock-Intendant Ewald Tatar findet morgen, am 19. März, ein ganztägiges Benefizkonzert für die Ukraine statt. PULS 24 wird das große Spendenaevent für die Volkshilfe und Nachbar in Not in vollem Umfang im TV und Livestream auf puls24.at sowie ZAPPN übertragen.

"We stand with Ukraine" wird mit "Speerspitzen der österreichischen Musik" ein buntes, vielseitiges Programm zu Gunsten der Ukraine-Hilfe bieten. Das starke Line-Up eint viele großen Namen der österreichischen Musik-Szene: Bilderbuch, Pizzera & Jaus, Seiler & Speer, Wanda, Mathea, Yung Hurn, Turbobier, Josh, Mavi Phoenix, Lisa Pac und Bibiza & Eli Preiss, Eazy.

Unter der 4GAMECHANGERS-Vision "The Power of Cooperation" wird der junge Newssender der ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe, PULS 24, dieses Event inklusive Studiosendung vollumfassend covern. PULS 24 und ZAPPN zeigen morgen, Samstag, den 19. März, das Benefizkonzert live in voller Länge ab 12:30 Uhr. Im PULS 24 Studio begrüßen Gundula Geiginger und Patrick Fux zahlreiche Stargäste und schauen mit ihnen gemeinsam mit dem TV-Publikum das hochkarätig besetzte Live-Konzert aus dem Wiener Ernst-Happel-Stadion.

Weiter geht es am Sonntag aus dem Herzen von Berlin in die Welt: ProSieben Austria und SAT.1 Österreich zeigen ab 15:00 Uhr live „SOUND OF PEACE. Das große Friedensevent vor dem Brandenburger Tor“.

Auf der Bühne werden Peter Maffay, Silbermond, Zoe Wees, Gentleman, Michael Patrick Kelly, Revolverheld und viele andere Künstler:innen für den Frieden auftreten. Viele politische und gesellschaftliche Redner:innen und Helfer:innen werden erwartet. Ziel ist, über das Zeichen für Demokratie und Menschenrechte hinaus viele Spenden zu sammeln, um die Opfer des Krieges in der Ukraine zu unterstützen.

"We stand with Ukraine": Das große Benefizkonzert - am Samstag, den 19. März live ab 12:30 Uhr auf PULS 24, im puls24.at Livestream und in der ZAPPN App

„SOUND OF PEACE. Das große Friedens-Event vor dem Brandenburger Tor“ am 20. März 2022 live ab 15:00 Uhr auf ProSieben Austria und in SAT.1 Österreich und in der ZAPPN App

Rückfragen & Kontakt:

cornelia.doma @ prosiebensat1puls4.com