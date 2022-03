Köstinger zum Weltwassertag 2022: Grundwasser ist unser größter, unsichtbarer Schatz

Weltwassertag am 22. März - Österreichs Grundwasserreserven betragen über 80 Billionen Liter

Wien (OTS) - Österreich verfügt über große Wasservorkommen und zählt zu den wasserreichsten Regionen der Welt. Der diesjährige Weltwassertag 2022 lenkt mit dem Motto „Grundwasser, der unsichtbare Schatz“ die Aufmerksamkeit auf ein sehr spannendes Thema: "Grundwasser ist die wichtigste Ressource für unsere gesicherte Trinkwasserversorgung in Österreich. 100 Prozent unseres Wassers stammen aus Grundwasser, also Brunnen und Quellen - das ist eine hervorragende Situation. Wir verfolgen mit einer nachhaltigen Grundwasserbewirtschaftung das Ziel, die Versorgungssicherheit der Bevölkerung mit Trinkwasser auf höchstem Niveau zu gewährleisten. Deshalb müssen wir mit der wertvollen Ressource Wasser sorgsam umgehen und unser Grundwasser bestmöglich schützen", stellt Bundesministerin Elisabeth Köstinger anlässlich des Weltwassertags am 22. März fest.

Grundwasser Österreich – Vorräte und Nutzung

Grundwasser ist eine wesentliche Grundlage für die Trinkwasserversorgung, die Sicherung der landwirtschaftlichen Produktion sowie für Industrie, Gewerbe und den Tourismus. Als Grundwasser bezeichnet man Wasser, das unterirdische Hohlräume zusammenhängend ausfüllt. Es wird durch die Versickerung von Niederschlägen, aus Seen und Flüssen gebildet. Die verfügbaren Grundwasserressourcen und die Möglichkeit, sie zu gewinnen, sind in Österreich sehr unterschiedlich verteilt. Die gesamte Menge an gespeichertem Grundwasser beträgt in Österreich ungefähr 80 Billionen Liter. 5,1 Billionen Liter davon sind die jährlich verfügbare Menge, das heißt so viel Grundwasser kann pro Jahr entnommen werden, ohne den Vorrat selbst zu verringern und Ökosysteme zu beeinträchtigen. Seit den 1930er-Jahren werden in allen Grundwassergebieten an mittlerweile 3.600 Messstellen laufend die aktuellen Grundwasserstände erhoben und die Entwicklung der Menge beobachtet. Das ist eine unerlässliche Informationsgrundlage für eine nachhaltige Grundwasserbewirtschaftung.

Der gesamte jährliche Wasserbedarf liegt in Österreich bei 3,1 Billionen Liter Wasser. Rund 40 Prozent davon – das sind 1,2 Billionen Liter Wasser, werden aus dem Grundwasser abgedeckt. Der größte Teil der Grundwasserentnahmen wird für die Wasserversorgung verwendet, ein geringerer Anteil entfällt auf Industrie und Gewerbe sowie auf die Landwirtschaft und Dienstleistungen. Der Bedarf für die Wasserversorgung wird zu 55 Prozent aus Brunnen entnommen, 45 Prozent des Bedarfs wird aus Quellen abgedeckt.

Qualität des Grundwassers

Umweltschädliche Stoffe können von der Erdoberfläche in den Boden und in weiterer Folge in das Grundwasser gelangen. Grundwasser muss deshalb nicht nur hinsichtlich der verfügbaren Menge laufend beobachtet werden, auch die Qualität des Grundwassers ist wichtig. Zur Überwachung des Grundwassers wird an 2.000 Messstellen die Qualität laufend kontrolliert und ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen eine österreichweite gute Grundwasserqualität. Zahlreiche erfolgreiche Maßnahmen zur Verbesserung stellenweiser Belastungen sind bereits umgesetzt worden. Weitere Anstrengungen zum Schutz der wertvollen Ressource Grundwasser werden auch künftig unternommen werden.

Warum gibt es den Weltwassertag?

Der Weltwassertag wird seit 1993 jedes Jahr am 22. März gefeiert. Der Tag wurde von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen, um auf die globale Bedeutung von Wasser aufmerksam zu machen. Wasser ist eine unserer wichtigsten Lebensgrundlagen und muss geschützt werden.

Mehr Informationen: www.bmlrt.gv.at/wasser

