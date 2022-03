FPÖ – Nepp: Panikmacher Ludwig ist rücktrittsreif

Schluss mit Schikanen, zurück zur Normalität

Wien (OTS) - Die Oberlehrerhaftigkeit des Wiener Bürgermeisters ist schlicht nicht mehr zu ertragen, konstatiert der freiheitliche Landesparteiobmann, Stadtrat Dominik Nepp. „Jede Verschärfung der Maßnahmen in Wien sorgt weniger für die Eindämmung von Corona als viel mehr für Leiden unter ‚Long Ludwig‘ bei der Bevölkerung. Die Menschen brauchen keine Erziehungsmaßnahmen, sondern müssen wieder in die Eigenverantwortung entlassen werden. Das Fortführen der 2G-Regel in der Gastronomie und Hotellerie hat bis jetzt keinen nennenswerten Effekt auf die Eindämmung von Corona. Für Wirte und Hoteliers bedeutet sie aber weiter Umsatzeinbußen und für Ungeimpfte immer noch den Ausschluss aus dem gesellschaftlichen Leben. Alte und kranke Menschen vereinsamen, weil sie im Spital oder dem Seniorenheim pro Tag nur einen bzw. maximal zwei Besucher empfangen dürfen. Bürgermeister Ludwig hat offenbar Gefallen daran gefunden, die Menschen weiter zu schikanieren, während sämtliche Landeshauptleute verstanden haben, dass solche Pseudo-Maßnahmen komplett sinnlos sind – zumal die Krankheitsverläufe bei Geimpften wie auch Ungeimpften einer schweren Verkühlung gleichkommen. Wer den Bürgern so willkürlich auf der Nase herum tanzt, hat jedes Recht verspielt, Bürgermeister zu sein. Es ist an der Zeit, dass Ludwig seinen Hut nimmt“, sagt Nepp und fordert damit den Rücktritt des Landeschefs.

