Beratungen und Deutschkurse für ukrainische Vertriebene beim ÖIF

Österreichischer Integrationsfonds bietet ukrainischen Vertriebenen österreichweit Informations- und Beratungsangebote sowie Deutschkursplätze auf den Niveaus A1 bis C1

Wien (OTS) - Für ukrainische Vertriebene, die Schutz in Österreich suchen, stellt der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) eine Reihe von Unterstützungsangeboten zur Verfügung. Die ÖIF-Integrationszentren in allen Landeshauptstädten bieten für vertriebene Personen aus der Ukraine Beratung zur Integration in Österreich, zu Deutschkursplätzen und zu Orientierungs- und Integrationskursen.

Österreichweit: Ab sofort geförderte Deutschkursplätze für Ukrainer/innen

Im Rahmen der ÖIF-Deutschkursförderung können Vertriebene aus der Ukraine ab sofort bundesweit an ÖIF-finanzierten Deutschkursen teilnehmen, die an mehr als 80 Kursstandorten in ganz Österreich angeboten werden. Der ÖIF informiert als zentrale Drehscheibe im Bereich der Deutschkurse für Flüchtlinge konkret über die nächsten freien Deutschkursplätze, die bei Bedarf auch mit begleitender Kinderbeaufsichtigung angeboten werden. Die Kurse werden ab dem Niveau A2 mit einem gesetzlich verankerten ÖIF-Zertifikat abgeschlossen. Durch die einheitliche Abwicklungsstruktur des ÖIF wird sichergestellt, dass qualitätsvolle Deutschkurse zur Alphabetisierung und den Sprachniveaus A1 bis max. C1 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GERS) unter Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten für die Zielgruppe zur Verfügung stehen.

Ergänzend: Online-Deutschlernangebote und von Ehrenamtlichen geleitete Lerngruppen

Ergänzend zum regulären Kursbetrieb bietet der ÖIF kostenlose Online-Deutschkurse an, damit Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Deutschkenntnisse ortsunabhängig und selbstständig verbessern können: Von Montag bis Freitag finden täglich Kurse in den Sprachniveaus A1, A2 und B1 statt, an denen man einfach und kostenlos per Computer und Handy teilnehmen kann. Onlineübungen, Arbeitsblätter, Hörübungen, Lernpodcasts und Videos unterstützen Deutschlernende unterschiedlicher Sprachniveaus beim Lernen von Zuhause aus. Das gesamte Onlinekurs- und Deutschlern-Angebot ist auf www.sprachportal.at zu finden. Außerdem werden gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Wien (WKW) auch berufsspezifische Deutschkurse angeboten.

Zum regulären Deutschkurs oder als Vorbereitung in der Zeit vor dem Kursstart, stehen allen Vertriebenen ab 15. Jahren die freiwilligen Lerngruppen der ÖIF-Initiative „Treffpunkt Deutsch“ zur Verfügung. Der ÖIF bringt Ehrenamtliche und Deutschlerner/innen zusammen und stellt dafür bundesweit Räumlichkeiten in den Integrationszentren sowie in jenen von Kooperationspartner/innen zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es im Rahmen der ÖIF-Ehrenamtsförderung die Möglichkeit, für von Ehrenamtlichen in ganz Österreich durchgeführte Deutschlerngruppen, eine Förderung von bis zu 2.500 € zu erhalten. Gefördert werden unter anderem Projekte und Initiativen, die sich dem Spracherwerb vertriebener ukrainischer Kinder, Jugendlicher und Erwachsener widmen. Weitere Informationen zur ÖIF-Ehrenamtsförderung finden sich unter: www.integrationsfonds.at/ehrenamtsfoerderung.

Beratungsangebote für vertriebene Frauen im ÖIF-Frauenzentrum

Das Frauenzentrum des ÖIF im Integrationszentrum Wien bündelt zahlreiche Integrationsangebote für Frauen unter einem Dach. Angeboten werden Beratungen und Informationen für alle Migrantinnen in Österreich. In Zusammenarbeit mit renommierten Partnerorganisationen werden spezifische Integrations- und Förderprogramme, Seminare, Sprechstunden, Dolmetsch- und Unterstützungsangebote entwickelt und zur Verfügung gestellt. Im Sinne einer Informationsdrehscheibe wird auf weitere verfügbare Angebote und Förderungen anderer Organisationen verwiesen. Für Frauen, die derzeit auf der Flucht vor dem Krieg in der Ukraine nach Österreich kommen, stehen die Angebote des Frauenzentrums ebenfalls zur Verfügung. Vertriebene Ukrainerinnen können an den themenspezifischen Beratungen teilnehmen und die Informationsgebote nutzen. Alle Angebote des Frauenzentrums finden Sie hier: www.integrationsfonds.at/frauen.

ÖIF-Hotline zu Fragen zu ersten Schritten in Österreich

Ukrainischsprachige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ÖIF beantworten an der Hotline unter +43 1 715 10 51 - 120 von 08:00 bis 18:00 Uhr Fragen zur Versorgung, Orientierung sowie zu diversen Unterstützungs- und Hilfsangeboten zu den Themen Leben, Wohnen und Arbeiten in Österreich und verweisen je nach Fragestellung auf die kommenden (mobilen) ServicePoints für ukrainische Vertriebene, bestehende Förderangebote und auf zuständige Stellen. Unter www.integrationsfonds.at/ukraine finden sich zusammenfassend alle relevanten Informationen.

„Treffpunkt Ukraine“: Regelmäßige Austauschtreffen mit Community

Im Rahmen von Austausch- und Vernetzungstreffen für aus der Ukraine Vertriebene („Treffpunkt Ukraine“) können sich Ukrainerinnen und Ukrainer, freiwillig Engagierte und Vertreterinnen und Vertreter der Community in den ÖIF-Räumlichkeiten über ihre persönlichen Anliegen, Bedürfnisse sowie weiterführende Unterstützungsangebote austauschen.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Integrationsfonds

Mag. Aleksandra Faes

Leiterin Bereich Kommunikation

+43 1 710 12 03 - 358

aleksandra.faes @ integrationsfonds.at