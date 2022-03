oekostrom AG: Können wir die Klimakrise in einer Demokratie lösen? – Philipp Blom am „Freitag in der Arena“

Wien (OTS) - Philipp Blom ist Philosoph, Autor und Historiker - er beschäftigt sich damit, wie unsere Gesellschaft durch die Klimakrise kommen kann. In der neuen Folge von „Freitag in der Arena“, dem Podcast- und Videoformat der oekostrom AG, spricht Blom mit oekostrom AG-Vorstand Ulrich Streibl und Moderator Tom Rottenberg über die Herausforderungen westlicher Demokratien und den Zeitenwechsel in Europa.

Vor welchen Herausforderungen stehen Demokratien in der Klimakrise? Klimaphilosoph Philipp Blom zur zentralen Frage des Gesprächs: „Wir haben unsere Demokratien darauf aufgebaut, dass wir steigenden Wohlstand haben. Die Demokratien des Westens sind Kinder des Erdöl-Booms. Wir können uns aber nicht darauf verlassen, dass dieses Wirtschaftswachstum so weitergeht. Wir können nicht den Klimawandel bekämpfen und gleichzeitig unsere Ökonomie verdoppeln. Da kommen enorme Spannungsmomente auf unsere Gesellschaften zu.“

Blom sieht in der aktuellen Lage in Europa einen Zeitenwechsel: „Jetzt werden europäische und andere Länder Interesse daran zeigen, wirklich von fossilen Brennstoffen unabhängig zu werden und ernsthaft politisches Gewicht und Kapital dahinter setzen, um das auch rasch zu schaffen.“

Tipp am Freitag von Philipp Blom: „Traut euch, mutig zu denken, was an gesellschaftlicher Veränderung möglich ist: Mut zum Denken, Mut sich eine andere Gesellschaft vorzustellen und Mut sich positive Ziele zu setzen.“

Veranstaltungstipp: Im Rahmen unserer neuen Veranstaltungsreihe „oekostrom AG am Campus“ geht Philipp Blom am 30. März 2022 gemeinsam mit seinen Gästen Michaela Krömer, Michael Spiekermann und Wolfgang Anzengruber der Frage nach, wie radikal Klimaaktivismus heutzutage sein muss und wo die Grenzen liegen. Mehr Infos zum Event und zur Anmeldung auf unserer Website.

Die nächste Folge erscheint am Freitag, 15. April 2022 mit Karina Knaus, Energiemarkt-Expertin bei der Austrian Energy Agency.

Verfügbar ist „Freitag in der Arena“ direkt auf der Website der oekostrom AG, auf deren YouTube-Channel sowie auf diversen Audio-Streamingkanälen.

oekostrom AG – für eine Energieversorgung mit Zukunft

Die oekostrom AG ist Produzentin und Anbieterin von Strom aus erneuerbaren Energiequellen und setzt sich aktiv für eine ökologische, zukunftsfähige Energieversorgung ein. 1999 aus der Anti-Atom- und Klimaschutzbewegung heraus gegründet ist das Unternehmen heute der größte unabhängige Energiedienstleister in Österreich. Seit den Anfangsjahren ist die oekostrom AG stark gewachsen. Die klare Haltung, das Richtige im Sinne einer erneuerbaren Energiezukunft zu tun, hat sie dabei stets mitgenommen.

Die oekostrom AG bietet vielfältige Handlungsoptionen für Menschen, die einen aktiven Beitrag für den Klimaschutz leisten wollen: Sei es als Kund:in, Aktionär:in, Produzent:in oder einfach als engagierter Mensch.

100 % unabhängig – 100 % zukunftsfähig – 100 % aus Österreich

