Köstinger: Mit Testangebot „Sichere Gastfreundschaft“ haben wir Pionierarbeit geleistet

Mehr als 2,5 Mio. PCR Tests wurden durchgeführt - Neue allgemeine Teststrategie gilt ab 1.4. auch für Tourismus-Mitarbeiter

Wien (OTS) - Das Gesundheitsministerium hat eine neue allgemeine Teststrategie vorgestellt, in der ab 1. April 2022 ein reduziertes kostenloses Angebot für die österreichische Bevölkerung zur Verfügung steht. In diesem Zusammenhang läuft auch das Testangebot „Sichere Gastfreundschaft“ mit 31. März 2022 aus. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger zieht erfolgreiche Bilanz: „Mit unserem Testangebot ‚Sichere Gastfreundschaft‘ haben wir Pionierarbeit geleistet! Unser Ziel war, dass sich Gäste und Gastgeber wohl und sicher fühlen. Darum haben wir bereits im Sommer 2020 innerhalb kürzester Zeit dieses erfolgreiche Modell gestartet. Damit waren wir die ersten, die für eine ganze Branche regelmäßige und kostenlose PCR Tests in ganz Österreich angeboten haben. Mit diesem Präventionskonzept gehörten wir zu den internationalen Vorreitern. Insgesamt wurden mehr als 2,5 Millionen PCR-Testungen in über 10.000 Betrieben durchgeführt. So ist es uns gelungen, dass das Vertrauen in das Urlaubsland Österreich während der Corona-Pandemie anhaltend hoch war.“

Das Tourismusministerium hat dieses erfolgreiche Förderungsmodell unter herausfordernden Bedingungen im Sommer 2020 in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer, der Finanzprokuratur, der Buchhaltungsagentur des Bundes sowie der Bundesrechenzentrum GmbH entwickelt. Das Testangebot basierte auf der freiwilligen Teilnahme der einzelnen Beschäftigten, war digital, einfach zu bedienen, transparent und kosteneffizient in der Abwicklung. Aufgrund der stetig steigenden Inanspruchnahme wurde es laufend erweitert (Beschäftige in Gastronomie, Schneesportlehrkräfte, Privatzimmervermieter, etc.) und dreimal verlängert. Die Teilnahme von 39 Laboren ermöglichte die regionale Abdeckung in ganz Österreich – davon profitieren v.a. ländliche Tourismusregionen.

In Tirol wurde mit einem Testungsanteil von 18,3 Prozent seit Beginn des Testangebotes am meisten getestet, gefolgt von Salzburg mit 14,0 Prozent und Wien mit 12,9 Prozent. 70 Prozent aller Probenentnahmen wurden in Beherbergungsbetrieben durchgeführt. Die Tourismus-Servicestelle des BMLRT hat die Umsetzung des Testangebotes „Sichere Gastfreundschaft“ intensiv begleitet und rund 4.500 telefonische Beratungsgespräche mit Förderungsnehmern und Interessierten geführt.

„Nach Empfehlung der Experten und im Einklang mit der neuen allgemeinen Teststrategie des Gesundheitsministeriums, wird das Testangebot ‚Sichere Gastfreundschaft‘ mit 31. März 2022 eingestellt. Das bedeutet, dass sowohl Gäste als auch Tourismus-Mitarbeiter künftig jeweils fünf PCR-Tests und fünf Antigen-Tests pro Person und Monat kostenlos in Anspruch nehmen können. Mit bewährten Präventions- und Hygienekonzepten sind unsere Betriebe nach zwei Jahren Corona gut ausgerüstet. Sichere Gastfreundschaft wird auch in Zukunft bestmöglich gewährleistet sein“, so Tourismusministerin Köstinger. Nähere Informationen stehen unter www.sichere-gastfreundschaft.at zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus

Michael Strasser

Pressesprecher der Bundesministerin

+43 1 71100 - DW 606716

michael.strasser @ bmlrt.gv.at

https://www.bmlrt.gv.at/