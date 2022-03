Paralympische Spiele in Peking: Starke Leistungen der BMF-Parasportlerinnen und –Sportler

Aushängeschilder des BMF-Zollsportkaders bringen viermal Edelmetall mit nach Hause

Wien (OTS) - Am vergangenen Sonntag endeten die XIII. Paralympischen Winterspiele in Peking. Die österreichischen Athletinnen und Athleten sind wieder wohlauf und mit Medaillen im Gepäck in Österreich angekommen. Für das Bundesministerium für Finanzen waren eine Athletin und vier Athleten in den Sportarten Ski-Alpin und Langlauf auf Medaillenjagd. Die Ausbeute kann sich durchaus sehen lassen, vier Medaillen konnten für das BMF errungen werden. Nach den tollen Erfolgen bei den Olympischen Spielen sind damit auch die Paralympischen Spiele für das Finanzressort höchst erfreulich und mit tollen Leistungen zu Ende gegangen.

Finanzminister Magnus Brunner zeigt sich begeistert und freut sich mit seinen Sportlerinnen und Sportlern: „Im Namen des gesamten Ministeriums möchte ich ihnen von ganzem Herzen gratulieren. Das Engagement, das hier jahrelang an den Tag gelegt wird, um solche Leistungen zu erbringen, ist einzigartig und inspiriert uns alle. Dafür spreche ich Ihnen allen meinen allergrößten Respekt aus.“

Besonders die Aushängeschilder des Parakaders konnten ihre Leistung auf den Punkt bringen und sich Edelmetall sichern. Die sehbehinderte Langläuferin Carina Edlinger von der Dienststelle Mitte im Zollamt Österreich kürte sich zur Paralympicssiegerin im Langlaufsprint und gewann zusätzlich zu dieser Goldmedaille noch die Bronzemedaille in der Mitteldistanz. Markus Salcher von der Dienststelle Süd im ZAÖ konnte sich in den Speedbewerben die Silbermedaille bei der Abfahrt sowie beim Super-G in der Klasse der stehenden Herren sichern.

„Nicht alle können Medaillen mit nach Hause nehmen, oft entscheiden Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage, das ist die Realität im Leistungssport. Schon allein die Teilnahme an sich ist ein Meilensteil im Leben eines Sportlers, seien Sie stolz darauf. Ich gratuliere allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu ihren Leistungen und bedanke mich für die gute Repräsentation Österreichs und des Finanzressorts bei den Paralympischen Spielen in Peking“, so Brunner.

Fotos finden Sie unter https://bit.ly/3timVeT

