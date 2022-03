35 Generikahersteller unterzeichnen Vereinbarungen mit MPP über die Herstellung des oralen Covid-19-Therapeutikums Nirmatrelvir

Genf, 17. März 2022 (OTS) - Der Medicines Patent Pool (MPP) gab heute bekannt, dass er mit 35 Unternehmen Vereinbarungen zur Herstellung der generischen Version von Pfizers oraler Covid-19-Behandlung Nirmatrelvir unterzeichnet hat, die in Kombination mit einer niedrigen Dosis Ritonavir in 95 Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen geliefert werden kann.

Die Unterlizenzvereinbarungen sind das Ergebnis der freiwilligen Lizenzierungsvereinbarung die MPP und Pfizer im November 2021 unterzeichnet haben und die dazu beitragen wird, dass die Arzneimittel in Länder geliefert werden können, die etwa 53 % der Weltbevölkerung ausmachen.

Die nicht-exklusiven Unterlizenzen erlauben es den Generikaherstellern, die Rohstoffe für Nirmatrelvir und/oder das Fertigarzneimittel selbst in Co-Verpackung mit Ritonavir herzustellen. Die Unternehmen, denen die Unterlizenz angeboten wurde, wiesen nach, dass sie in der Lage sind, die Anforderungen von MPP in Bezug auf die Produktionskapazität, die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und die internationalen Standards für qualitätsgesicherte Arzneimittel zu erfüllen.

Sechs Unternehmen werden sich auf die Herstellung der Arzneimittelsubstanz konzentrieren, neun Unternehmen auf die Herstellung des Arzneimittels und die übrigen werden beides tun. Die Unternehmen verteilen sich auf 12 Länder: Bangladesch, Brasilien, China, Dominikanische Republik, Jordanien, Indien, Israel, Mexiko, Pakistan, Serbien, Republik Korea und Vietnam. Einem Unternehmen in der Ukraine wurde ebenfalls eine Lizenz angeboten und das Angebot bleibt bestehen, da es aufgrund des derzeitigen Konflikts nicht unterzeichnet werden kann.

Während Pfizer mit MPP eine Vereinbarung aushandelte, in der die Bedingungen festgelegt sind, wurden die Anträge auf Unterlizenzen von Generikaherstellern von MPP geprüft und Pfizer vorgelegt. Pfizer erhält von den MPP-Unterlizenznehmern keine Lizenzgebühren aus dem Verkauf von Nirmatrelvir, solange Covid-19 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Public Health Emergency of International Concern eingestuft bleibt. Nach dem Ende der Pandemie sind Verkäufe in Länder mit niedrigem Einkommen weiterhin gebührenfrei, in Länder mit niedrigem bis mittlerem Einkommen und in Länder mit hohem bis mittlerem Einkommen wird für Verkäufe an den öffentlichen Sektor eine Gebühr von 5 % und für Verkäufe an den privaten Sektor eine Gebühr von 10 % erhoben.

„Nirmatrelvir ist ein neues Produkt, dessen Herstellung umfangreiche Produktionskapazitäten erfordert, und wir waren von der Qualität der Produktion dieser Unternehmen sehr beeindruckt", sagte Charles Gore, MPP-Exekutivdirektor. „Darüber hinaus unterzeichnen 15 Unternehmen ihre erste Lizenz mit MPP, und wir heißen unsere neuen Partner für die Herstellung von Generika herzlich willkommen."

„Wir haben eine umfassende Strategie in Partnerschaft mit weltweiten Regierungen, führenden internationalen Gesundheitsorganisationen und globalen Herstellern entwickelt, um den Zugang zu unserer oralen Covid-19-Behandlung für bedürftige Patienten auf der ganzen Welt sicherzustellen", sagte Albert Bourla, Chairman und Chief Executive Officer von Pfizer. „Die MPP-Unterlizenznehmer und die zusätzlichen Kapazitäten für die Covid-19-Behandlung, die sie bereitstellen werden, werden entscheidend dazu beitragen, dass Menschen überall auf der Welt, insbesondere in den ärmsten Teilen der Welt, gleichberechtigten Zugang zu einer oralen Behandlungsoption gegen Covid-19 haben."

Zugang zu den Unterlizenzen

Informationen zu MPP:

Der Medicines Patent Pool (MPP) ist eine von den Vereinten Nationen unterstützte Organisation des öffentlichen Gesundheitswesens, die sich dafür einsetzt, den Zugang zu lebensrettenden Medikamenten für Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu verbessern und deren Entwicklung zu erleichtern. Durch sein innovatives Geschäftsmodell geht MPP Partnerschaften mit der Zivilgesellschaft, Regierungen, internationalen Organisationen, der Industrie, Patientengruppen und anderen Interessengruppen ein, um benötigte Arzneimittel zu priorisieren und zu lizenzieren und geistiges Eigentum zu bündeln, um die Herstellung von Generika und die Entwicklung neuer Formulierungen zu fördern. Bis heute hat MPP Vereinbarungen mit 13 Patentinhabern für dreizehn antiretrovirale HIV-Medikamente, eine HIV-Technologieplattform, drei direkt wirkende antivirale Hepatitis-C-Medikamente, eine Tuberkulosebehandlung, zwei lang wirkende Technologien, zwei experimentelle orale antivirale Behandlungen für Covid-19 und einen serologischen Covid-19-Antikörperdiagnosetest unterzeichnet. MPP wurde von Unitaid gegründet, das auch heute noch der Hauptgeldgeber von MPP ist. Die Arbeit von MPP zur Ermöglichung des Zugangs zu unentbehrlichen Medikamenten wird auch von der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) finanziert. Die Aktivitäten von MPP in Covid-19 werden mit finanzieller Unterstützung der japanischen Regierung und der DEZA durchgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter https://medicinespatentpool.org/ und folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und YouTube.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1768742/Medicines_Paten_Pool.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1768743/Medicines_Paten_Pool_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

E-Mail: press @ medicinespatentpool.org - Ibon Villelabeitia - Medien ManagerIvillelabeitia @ medicinespatentpool.org - Tel: +41 79 292 5426Gelise McCullough - Leiterin der Kommunikationsabteilung - gmccullough @ medicinespatentpool.org - Tel: +41 79 685 6436