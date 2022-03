ARBÖ: Das bestbesuchte Match der aktuellen Saison

Am Sonntag findet das Match mit den meisten Zusehern der aktuellen Bundesligasaison statt.

Wien (OTS) - Das 335. Wiener Derby zwischen Rapid und Austria findet ab 17 Uhr im Allianz Stadion statt. Die ARBÖ-Verkehrsexperten erwarten dadurch Staus im Westen.

Die Heimstätte des SK Rapid wird mit mindestens 23.000 Besucher gefüllt sein. Im Zuge der An- und Abreise der Heimfans und Anhänger der Gastmannschaft – Austria Wien – werden Staus und lange Verzögerungen in der Deutschordenstraße, Hadikgasse, Hütteldorfer Straße, Linzer Straße und Westausfahrt nicht ausbleiben. Kurzzeitige Sperren der Deutschordenstraße ab der Hadikgasse und der Keißlergasse ab der Bahnhofstraße sowie der Linzer Straße sind in der Zeit von 15 Uhr bis ca. 17 Uhr und von ca. 19:30 Uhr bis 21 Uhr möglich. „Sollte die Linzer Straße gesperrt werden wird der Verkehr in Richtung Zentrum über die Wientalstraße oder Hüttelbergstraße umgeleitet. Stadtauswärts geht die Umleitung dann über die Hochsatzengasse, Hütteldorfer Straße, Ernst-Bergmann-Gasse, Tinterstraße und den Flötzersteig“, wissen die ARBÖ-Verkehrsexperten.

Die Parkmöglichkeiten rund um das Stadion in Hütteldorf sind nicht sehr zahlreich vorhanden und die Parkgarage in der Keißlergasse wird schnell voll sein. Daher sollten Match-Besucher möglichst mit den öffentlichen Verkehrsmittel anreisen. Der Bahnhof Hütteldorf, keine 500 Meter vom Stadion entfernt, ist unter anderem mit der U-Bahn-Linie U4, den Schnellbahnlinien S45, S50, S80 sowie diversen Zügen auf der Westbahnstrecke erreichbar. Die Straßenbahnlinien 49 und 52 halten an der Haltestelle „Deutschordenstraße“ im Norden der Fußball-Arena. „Die Anrainer freuen sich über jeden Spiel-Besucher, der nicht mit dem Auto anreist“, so Thomas Haider vom ARBÖ-Informationsdienst aus eigener Erfahrung.





