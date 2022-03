Ascend und Samsung SDI erzielen Einigung im Verfahren zur Ungültigerklärung des Trinohex® Ultra-Patents

Houston, 17. März 2022 (ots/PRNewswire) - Ascend Performance Materials und Samsung SDI haben eine Vereinbarung getroffen, um ihre laufenden globalen Patentnichtigkeitsverfahren zu beenden und eine Patentlizenzvereinbarung über den Verkauf und die Verwendung von Lithium-Ionen-Batterieadditiven abzuschließen. Zu diesen Zusatzstoffen gehört 1,3,6-Hexanetricarbonitril (HTCN), das von Ascend hergestellt und als Trinohex® Ultra verkauft wird.

Als Teil der Vereinbarung behält Samsung SDI sein U.S.-Patent Nr. 9,819,057, hält weiterhin Patente in allen verbleibenden Gerichtsbarkeiten und gewährt Ascend eine nicht-exklusive Lizenz für diese Patente. Die spezifischen Bedingungen der Vereinbarung bleiben vertraulich.

Trinohex Ultra ist ein einzigartiges, ungefährliches Nitril, das die Lebensdauer, die Sicherheit und die Gesamtleistung von Batterien über alle Kathodenchemien und Spannungen hinweg deutlich verbessert, selbst unter extremen Bedingungen.

Ascend Performance Materials stellt Hochleistungsmaterialien für alltägliche Gebrauchsgüter und neue Technologien her. Unser Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung der Lebensqualität und der Anregung einer besseren Zukunft durch Innovationen. Wir sind ein vollständig integrierter Anbieter von Materiallösungen mit neun globalen Produktionsstätten in den USA, Europa und China. Unser Sitz befindet sich in Houston, Texas, und wir betreiben regionale Niederlassungen in Shanghai, Brüssel und Detroit. Unsere 2.600 Mitarbeiter stellen weltweit Kunststoffe, Gewebe, Fasern und Chemikalien her, die zur Herstellung sichererer Fahrzeuge, saubererer Energie, besserer medizinischer Geräte, intelligenterer Haushaltsgeräte und langlebigerer Bekleidung und Konsumgüter verwendet werden. Wir setzen uns für Sicherheit, Nachhaltigkeit und den Erfolg unserer Kunden und unserer Gemeinden ein.

