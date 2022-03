Ethisphere kürt illycaffè zum zehnten Mal in Folge zu einer der World´s Most Ethical Companies

Unser Engagement für ethische Geschäftspraktiken gehört zum Erbe des Unternehmens seit seinen Anfängen. Wir setzen unseren Weg als Vorreiter für die gesamte Kaffeeindustrie fort, wobei Ethik ein wesentlicher Bestandteil unseres nachhaltigen Geschäftsmodells ist", so Andrea Illy, Präsident und Vorsitzender von illycaffè S.p.A,. "Im zehnten Jahr zu den World's Most Ethical Companies zu gehören und unsere jüngste Zertifizierung als B-Corp sind bedeutende Meilensteine für illy. Es ist aber zwingend notwendig, dass wir weiter vorankommen und uns das Ziel setzen, noch mehr zu erreichen, z.B. Kohlenstoffneutralität und ein Katalysator für positive Maßnahmen zur Abschwächung der Auswirkungen des Klimawandels zu sein. Andrea Illy, Präsident und Vorsitzender von illycaffè S.p.A. 1/2

Heute stehen die Führungskräfte der Wirtschaft vor der bisher größten Aufgabe, ethisch zu handeln, Rechenschaft abzulegen und Vertrauen zu schaffen, um einen positiven Wandel voranzutreiben. Die Preisträger der World's Most Ethical Companies und ihr Engagement für Integrität, Nachhaltigkeit, Governance und Gemeinschaft inspirieren uns immer wieder. Herzlichen Glückwunsch an illycaffè für die Auszeichnung im zehnten Jahr in Folge. Timothy Erblich, CEO von Ethisphere 2/2

New York/Triest/Wien (OTS) - illycaffè, einer der weltweit führenden Anbieter von nachhaltigem Spitzenkaffee, wurde von Ethisphere - einem der globalen Vorreiter in Bezug auf Definition und Förderung von Standards ethischer Geschäftspraktiken als einer der 2022 World's Most Ethical Companies ausgezeichnet.

illycaffè wird 2022 bereits zehn Jahre in Folge ausgezeichnet und ist das einzige italienische Unternehmen, das in diesem Jahr geehrt wird. Insgesamt wurden 136 Unternehmen aus 22 Ländern und 45 Branchen ausgezeichnet. Die Auszeichnung ehrt Unternehmen, die außergewöhnliche Führungsqualitäten und Engagement für geschäftliche Integrität durch erstklassige Ethik-, Compliance- und Governance-Praktiken beweisen.

" Unser Engagement für ethische Geschäftspraktiken gehört zum Erbe des Unternehmens seit seinen Anfängen. Wir setzen unseren Weg als Vorreiter für die gesamte Kaffeeindustrie fort, wobei Ethik ein wesentlicher Bestandteil unseres nachhaltigen Geschäftsmodells ist", so Andrea Illy, Präsident und Vorsitzender von illycaffè S.p.A,. "Im zehnten Jahr zu den World's Most Ethical Companies zu gehören und unsere jüngste Zertifizierung als B-Corp sind bedeutende Meilensteine für illy. Es ist aber zwingend notwendig, dass wir weiter vorankommen und uns das Ziel setzen, noch mehr zu erreichen, z.B. Kohlenstoffneutralität und ein Katalysator für positive Maßnahmen zur Abschwächung der Auswirkungen des Klimawandels zu sein. "

Timothy Erblich, CEO von Ethisphere: " Heute stehen die Führungskräfte der Wirtschaft vor der bisher größten Aufgabe, ethisch zu handeln, Rechenschaft abzulegen und Vertrauen zu schaffen, um einen positiven Wandel voranzutreiben. Die Preisträger der World's Most Ethical Companies und ihr Engagement für Integrität, Nachhaltigkeit, Governance und Gemeinschaft inspirieren uns immer wieder. Herzlichen Glückwunsch an illycaffè für die Auszeichnung im zehnten Jahr in Folge. "

Methodik & Bewertung - Das Bewertungsverfahren der World's Most Ethical Companies basiert auf dem Ethics Quotient® von Ethisphere und umfasst mehr als 200 Fragen zu Kultur, Umwelt- und Sozialpraktiken, Ethik- und Compliance-Aktivitäten, Unternehmensführung, Vielfalt und Initiativen zur Unterstützung einer starken Wertschöpfungskette. Das Verfahren dient als Rahmen für die Erfassung und Kodifizierung der führenden Praktiken von Unternehmen in unterschiedlichen Branchen weltweit.

Preisträger - Die vollständige Liste der 2022 World's Most Ethical Companies findet sich unter https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees.

Über illycaffè

illycaffè ist ein italienisches Familienunternehmen, das 1933 in Triest gegründet wurde und sich verpflichtet hat, der Welt den besten Kaffee anzubieten. Es produziert die einzigartige illy 100% Arabica-Mischung aus 9 der weltbesten Arabica-Sorten; Jeden Tag werden mehr als 8 Millionen Tassen in über 140 Ländern in den besten Cafés, Restaurants, Hotels, Büros und Privathaushalten getrunken. Mit seinen Innovationen trägt es zum technologischen Fortschritt im Kaffeesektor bei. Mit der Verleihung des ersten „Ernesto Illy Award for quality Espresso Coffee“ im Jahr 1991 in Brasilien leistete illy auch Pionierarbeit bei der Weitergabe von Know-how und der Zahlung eines Premium-Preises für die beste Qualität. Seit 2017 ehrt das Unternehmen mit seinem „Ernesto Illy International Coffee Award“ die Produzenten der weltweit besten Chargen nachhaltigen Kaffees. Seit 2013 wird illycaffè regelmäßig auf der Liste der ethischsten Unternehmen der Welt geführt. Im Jahr 2019 erneuerte illy sein Engagement für ein nachhaltiges Geschäftsmodell, das Umwelt- und Sozialaspekte verbindet, indem es den Status einer Società Benefit [Vorsorgegesellschaft] annahm und dieses Engagement in seine Satzung aufnahm. Im Jahr 2021 erhielt illy als erstes italienisches Kaffeeunternehmen die internationale Zertifizierung von B Corp, da es sich verpflichtet hat, die höchsten ökologischen und sozialen Leistungsstandards einzuhalten. Das Unternehmen gründete auch seine University of Coffee mit dem Ziel, seine Kultur zu fördern und zu verbreiten und umfassende akademische und praktische Schulungen für Kaffeebauern, Baristas und Kaffeeliebhaber anzubieten, um jeden Aspekt des Produkts abzudecken. Alles „made in illy“ wird durch Beauty & Art aufgewertet, die die Gründungswerte der Marke darstellen, angefangen beim Logo – entworfen von einem Künstler, James Rosenquist – bis hin zur renommierten illy Art Collection, die von über 100 internationalen Künstlern dekoriert wird. Im Jahr 2020 beschäftigte das Unternehmen 1291 Mitarbeiter und erzielte einen konsolidierten Umsatz von 446,5 Millionen Euro. In mehr als 40 Ländern gibt es 261 Stores und Monobrand-illy-Shops. Im Jahr 2021 wurde Rhone Capital Minderheitsaktionär von illycaffè, um das Unternehmen bei seinem internationalen Wachstum zu unterstützen.

About Ethisphere

Das Ethisphere® Institute ist weltweit führend bei der Definition und Weiterentwicklung der Standards ethischer Geschäftspraktiken, die den Unternehmenscharakter, das Vertrauen auf dem Markt und den Geschäftserfolg stärken. Ethisphere verfügt über fundiertes Fachwissen in der Messung und Definition grundlegender ethischer Standards unter Verwendung datengestützter Erkenntnisse, die Unternehmen dabei helfen, den Unternehmenscharakter zu verbessern und die Kultur zu messen und zu verbessern. Ethisphere würdigt herausragende Leistungen durch sein Anerkennungsprogramm „World’s Most Ethical Companies“ und bietet mit der Business Ethics Leadership Alliance (BELA) eine Gemeinschaft von Branchenexperten. Weitere Informationen zu Ethisphere finden Sie unter: https://ethisphere.com.

Rückfragen & Kontakt:

illycaffè Media Contact

Adam Paige

Adam.Paige @ illy.com



Ethisphere Media Contact

Anne Walker

Anne.Walker @ Ethisphere.com