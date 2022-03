FPÖ-Nepp: Wien weiter Oase für islamistische Hassprediger

Mordaufruf gegenüber Juden ist auf das Schärfste zu verurteilen

Wien (OTS) - Völlige „Untätigkeit“ und maximale „Gleichgültigkeit“ attestiert Wiens FPÖ-Obmann, Stadtrat Dominik Nepp, der Bundes- und Stadtregierung sowie den Behörden angesichts des Besuches des radikal-islamistischen Imams Nezim Hailovic in der Bosnischen Moschee „Ebu Hanife“ in Favoriten. „Während in dieser Stadt regierungskritische Demonstranten oder Patrioten als gefährlich und staatsfeindlich abgestempelt werden, herrscht eine totale Untätigkeit bei tatsächlich gefährlichen Islamisten.“ Nepp fordert umgehend ein Einreiseverbot für den betroffenen Imam und eine Überprüfung der einladenden Moschee. „Es ist unerträglich, dass unter dem Schutz der Religionsfreiheit Antisemiten und Demokratiefeinde ihr Unwesen treiben.“ Abschließend fordert Nepp einmal mehr ein Verbotsgesetz für den politischen Islam, um derartigen Unappetitlichkeiten den Riegel vorzuschieben.

