ORF in Ukraine-Krise wichtigste Informationsquelle der Österreicher/innen

Start der „ZIB Zack Mini“: Newsformat für die Sechs- bis Zehnjährigen

Wien (OTS) - In rund 200 Sondersendungen im Fernsehen und Radio, davon zehn im Hauptabend im ORF-Fernsehen, hat der ORF seit 24. Februar 2022 über die Ereignisse und Entwicklungen in der Ukraine, Russland und der Welt berichtet. Eine INTEGRAL-Umfrage im Auftrag des ORF weist nun den ORF als wichtigste Informationsquelle der Österreicher/innen aus: 83 Prozent der Befragten haben die Berichterstattung zu den Ereignissen in der Ukraine in zumindest einem ORF-Angebot mitverfolgt. Dies berichtete ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann im Rahmen der Plenarsitzung des ORF-Stiftungsrats am Donnerstag, dem 17. März 2022, unter dem Vorsitz von Dr. Norbert Steger. Weiters informierte der ORF-Chef das Gremium über den Start der „ZIB Zack Mini“, des neu entwickelten Newsformats für die Sechs- bis Zehnjährigen, das gestern online und heute erstmals in ORF 1 auf Sendung ging.

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann: „Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine hat der ORF in allen seinen Medien umfassend informiert. Aktuelle Reportagen, Dokumentationen und bisher rund 200 Sondersendungen mit einer Vielzahl von Berichten unserer Korrespondentinnen und Korrespondenten haben dem Publikum Einordung, Orientierung und Hintergründe geboten. Gemeinsam mit den Partnern von NACHBAR IN NOT bietet der ORF die mediale Plattform für humanitäre Hilfe. Und um auch die Jüngsten ansprechen zu können, hat der ORF mit der ‚ZIB Zack Mini‘ ein neues Newsformat entwickelt, das ab sofort täglich kindgerecht informieren wird.“

Umfrage zur ORF-Berichterstattung zur Ukraine: die wichtigsten Ergebnisse

Das Interesse der Österreicher/innen an den Ereignissen und Entwicklungen in der Ukraine ist hoch: 95 Prozent haben die Berichterstattung dazu mitverfolgt.

Der ORF mit all seinen Angeboten fungiert dabei als wichtige Informationsquelle: 83 Prozent der Befragten haben laut eigener Angabe die Berichterstattung zu den Ereignissen in der Ukraine in zumindest einem ORF-Angebot mitverfolgt.

83 Prozent der Personen, die die ORF-Berichterstattung zur Ukraine mitverfolgt haben, nehmen diese als aktuell wahr, 79 Prozent als verständlich aufbereitet und ebenfalls 79 Prozent mit kompetenten Moderatorinnen und Moderatoren bzw. Journalistinnen und Journalisten.

91 Prozent jener, die die ORF-Berichterstattung zur Ukraine mitverfolgt haben, halten es gerade in Situationen wie diesen für wichtig, dass der ORF über ein gut ausgebautes Korrespondentennetz mit kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Ort des Geschehens verfügt.

80 Prozent der Befragten, die die ORF-Berichterstattung zur Ukraine mitverfolgt haben, sind mit der Berichterstattung zufrieden.

Die Umfrage wurde unter 708 Österreicher/innen in einem hybriden Modus (ca. 80 Prozent der Interviews online, ca. 20 Prozent telefonisch) vom 4. bis 9. März 2022 durchgeführt. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die Österreicher/innen ab 16 Jahren.

„ZIB Zack Mini“: Newsformat für die Sechs- bis Zehnjährigen gestartet

Die großen Zusammenhänge und Hintergründe kindgerecht darstellen, das möchte ab sofort die „ZIB Zack Mini“ als Newsformat für sechs- bis zehnjährige Kinder. Moderiert von Fanny Stapf geht die rund zweiminütige Sendung zunächst um 15.00 Uhr auf der Videolane auf ORF.at online, wird via Social Media ausgespielt und dann am Folgetag um ca. 8.00 Uhr im Kinderprogramm in ORF 1 gezeigt.

Die „ZIB Zack Mini“ am Beispiel des Ukraine-Krieges: Dieser Krieg löst bei Kindern ganz spezielle Gedanken und Ängste aus, die ganz jungen haben oft völlig andere Fragen als Erwachsene. Die „ZIB Zack Mini“ will diese Ängste aufnehmen und die Fragen der Kinder beantworten. Dafür wurde auch eine eigene E-Mail-Inbox (zibzack @ orf.at) eingerichtet, an die Fragen und Themenvorschläge gesendet werden können.

