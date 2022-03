gottesdienst.at: Neue Website über Gottesdienst-Übertragungen

Ökumenisches Projekt will wachsendem Bedürfnis nach medialem Mitfeiern von Gottesdiensten in TV, Radio und per Streaming antworten

Wien (KAP) - Ein neues Webangebot versammelt ab sofort alle Angebote an Gottesdienstübertragungen in Österreich. Unter www.gottesdienst.at werden die wichtigsten Gottesdienstübertragungen der jeweils kommenden Woche auf ORF, Servus TV und in den Regionalradios ebenso angezeigt wie Streaming-Angebote und Gottesdienstübertragungen etwa von "radio klassik" oder "Radio Maria". Zu jedem der größeren Gottesdienste gibt es eigene Unterseiten mit Informationen zur Pfarre sowie zu Liedauswahl und Predigt. Zudem können Gebetsanliegen und Fürbitten formuliert werden, die dann an die Gemeinden übermittelt werden.

"Unser Ziel ist es, Gottesdienste auch in ihren medialen Vermittlungsformaten als Orte des Glaubens und des gemeinsamen Feierns sichtbar zu machen", so der Leiter des Medienreferats der Bischofskonferenz, Paul Wuthe. "Wer nach einer christlichen Gottesdienstübertragung im Web sucht, soll auf dieser Seite übersichtlich alle Informationen und Services finden."

Die Website ist ein Gemeinschaftsprojekt des Medienreferats der Bischofskonferenz und der Erzdiözese Wien mit den katholischen Diözesanbeauftragten für Gottesdienstübertragungen im ORF und auf ServusTV sowie mit dem Amt für Hörfunk und Fernsehen der evangelischen Kirchen in Österreich. Letzteres ist durch den evangelischen Pfarrer Marco Uschmann in das Projekt eingebunden, das für ihn ein "Paradebeispiel für selbstverständlich gelebte Ökumene in Österreich" ist.

Neben den verschiedenen Kalendarien zu den unterschiedlichen Gottesdienst-Übertragungen enthält die Website ein Archiv, das es ermöglicht, die vergangenen Gottesdienste nachzuhören bzw. nachzusehen. Zudem kann über ein eigenes Dialogfeld nach katholischen Gottesdiensten in der Nähe gesucht werden. Eine Ausweitung der Suchfunktion auf evangelische Gottesdienste bzw. Gemeinden ist geplant. (Infos: www.gottesdienst.at)

