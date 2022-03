HIGH END®2022 steht in den Startlöchern (FOTO)

Wuppertal (ots) - Langersehntes Wiedersehen der internationalen Audiobranche im Mai

Bald ist es soweit: Die HIGH END® 2022 wird vom 19. bis 22. Mai auf dem Messegelände des MOC in München stattfinden und die internationale Fachwelt nach zweijähriger Zwangspause wiedervereinen. An vier Tagen trifft die Audiobranche zentral an einem Ort zusammen, um sich auszutauschen, zu vernetzen und neue Handelsbeziehungen anzubahnen. Erstmalig wird es zwei Fachbesuchertage geben, an denen sich das gesamte Messegeschehen auf das B2B-Geschäft konzentriert. Am Wochenende ist die HIGH END 2022 auch für die Öffentlichkeit geöffnet. Dann dürfen sich auch Audiophile und Musikliebhaber auf beeindruckende Hörerlebnisse und spannende Technikvorführungen freuen.

Persönliche Begegnung im Fokus

Bis zu 500 ausstellende Firmen aus rund 40 Ländern werden auf der führenden internationalen Audiomesse erwartet. Die exzellente Buchungslage entspricht dem Niveau der letzten HIGH END in 2019, und sie unterstreicht, wie sehr die Aussteller auf den Neustart des Messegeschäfts gewartet haben. "Die Menschen möchten sich wieder "face-to-face" begegnen und fiebern nach dem langen Entzug Live-Erlebnissen entgegen," sagt Stefan Dreischärf, Geschäftsführer des Veranstalters HIGH END SOCIETY Service GmbH. "Sie haben nicht nur das Business, sondern insbesondere den persönlichen Kontakt vermisst." Derweil laufen die Vorbereitungen für die HIGH END auf Hochtouren. Dreischärf und sein Team haben sich zum Ziel gesetzt, dass die hohen Erwartungen der Aussteller an die erste HIGH END nach der unfreiwilligen Unterbrechung erfüllt werden und ihre Messeteilnahme ein großer Erfolg wird.

Ausgewogener Mix zwischen B2B-Plattform und Publikumsevent

Mehr denn je werden die teilnehmenden Unternehmen auf der HIGH END 2022 die Chance als Schaufenster zur Welt nutzen, um auf vielfältige Weise ihren Weg in eine vielversprechende Zukunft fortzusetzen. Die letzten zwei Jahre haben gezeigt, dass Messen als Wirtschaftsmotor unverzichtbar sind. Wettbewerb, Kundenakquise, Markterkundung, Innovation, Inspiration, Erlebnis und Medienaufmerksamkeit - das alles wird auf der Leitmesse für die Audiobranche wieder möglich sein. Damit das gelingt, ist erstmalig seit Bestehen der HIGH END neben dem Eröffnungstag auch der Freitag den Fachbesucher:innen vorbehalten. Die Vorteile liegen auf der Hand: Kundentermine können ohne Zeitdruck wahrgenommen und Besucherströme besser verteilt werden. In einer Zeit, in der sich keiner mehr durch überfüllte Hallen drängen möchte, setzt die HIGH END 2022 auf Qualität und Überschaubarkeit.

Selbstverständlich sollen auch HiFi-Fans und Musikbegeisterte während der beiden Publikumstage auf ihre Kosten kommen. Geplant sind unter anderem die beliebten Fachvorträge des HIGH END KOLLEG, bei dem Branchenprofis ebenso lehrreiches wie unterhaltsames Insiderwissen zu diversen Themen aus der Audiowelt weitergeben. In den Vorführräumen der Atrien und den Soundkabinen, die in den Hallen zum Einsatz kommen, erwarten den Zuhörenden exzellente Klangerlebnisse und eindrucksvolle Produktpräsentationen. Im Markenportfolio sind weltbekannte Branchengröße gleichfalls vertreten wie kleine Independentfirmen und junge Start-Ups. Ob Streaming-Lösung, Lautsprecher, Verstärker oder Plattenspieler, das Produktangebot enthält alles, was die Audiobranche zu bieten hat. Darüber hinaus wird es eine Headphone-Area geben, die es erlaubt, Produkte im direkten Vergleich anzuschauen und auszuprobieren.

Alan Parsons bleibt Markenbotschafter

Das Gesicht der HIGH END bleibt während der Spielzeit 2022 Alan Parsons, den die HIGH END SOCIETY ursprünglich für das Jahr 2020 als Testimonial gewonnen hatte. Der Ausnahmemusiker ist als wahrer Meister des guten Tons bekannt und seit Jahrzehnten weltweit erfolgreich. "Alan Parsons verkörpert wie kein Zweiter die Verbindung zwischen Musik und Technik", erläutert Stefan Dreischärf. "Mit seiner exzellenten Aufnahmetechnik gelingt es ihm auf hervorragende Weise, die Magie seiner Kompositionen in unsere Wohnzimmer zu transportieren." Damit setzt der Veranstalter die PR-Strategie fort, die wichtigste Botschaft seiner Messen mit einem populären Künstler zu untermauern.

Perfekte Ergänzung zur HIGH END

Die neue Zuliefermesse IPS - International Parts & Supply bringt zusammen, was zusammengehört. Auf einer abgetrennten Fläche im MOC parallel zur HIGH END 2022 bietet sie Herstellern von Zulieferprodukten für die HiFi-Industrie eine ideale Plattform, um direkt mit ihren Kunden:innen in Kontakt zu treten und ihre Produkte zielgruppenorientiert zu präsentieren.

Sicherheit mit Augenmaß

Auch wenn es aktuell danach aussieht, dass sich die Situation rund um die Pandemie weiter entspannen wird, setzt der Veranstalter auf limitierte Personenzahlen und ein angemessenes Hygienekonzept. "Ob Aussteller:innen, Besucher:innen oder Mitarbeitende, alle sollen sich während der Messe wohl und sicher fühlen," betont Messechef Dreischärf. Höhere Mindestgrößen der Messestände, breitere Gänge und eine geregelte Zuwegung in die Hallen sollen diese Anforderungen gewährleisten. Darüber hinaus müssen sich alle Teilnehmer vorab online registrieren. Tickets für Fachbesucher:innen und Endverbraucher:innen sind ab April über im Online-Ticketshop erhältlich.

Die HIGH END SOCIETY Service GmbH freut sich auf ein erfolgreiches Jahr 2022 mit einer neuen HIGH END, die im Zeitalter mit und nach Corona Maßstäbe setzen wird.

Über die HIGH END:

Die HIGH END - die international renommierte Audio-Messe - gibt unangefochten den guten Ton der erstklassigen Musikwiedergabe an. Seit vier Jahrzehnten ist sie Impulsgeber für Produzenten, Verkäufer und Konsumenten hochwertiger Unterhaltungselektronik.

An vier Tagen im Mai kommt in München die gesamte Fachwelt zusammen, wenn Hunderte Aussteller aus rund 40 Ländern ihre Neuheiten in den Hallen und Atrien des MOC präsentieren.

