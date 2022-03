AVISO: Pressekonferenz mit Erzbischof Lackner am Freitag

Vorsitzender der Österreichischen Bischofskonferenz präsentiert Ergebnisse der Vollversammlung des Episkopats - Hilfe für Ukraine, Pfarrgemeinderatswahlen am Sonntag und Synodaler Prozess im Fokus

Wien (KAP) - Von Montag bis Donnerstag hat die Vollversammlung der Österreichischen Bischofskonferenz in Mattrei am Brenner stattgefunden. Erzbischof Franz Lackner präsentiert als Vorsitzender der Bischofskonferenz am Freitag, 18. März, um 10 Uhr im "Club Stephansplatz 4" (1010 Wien, Stephansplatz 4) im Rahmen einer Pressekonferenz die Ergebnisse der Vollversammlung. Hauptthemen sind der Krieg in der Ukraine, die Pfarrgemeinderatswahlen am Sonntag und der Synodale Prozess.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter (mit Presseausweis oder einem Akkreditiv der Redaktion) müssen bei der Pressekonferenz eine FFP2-Maske tragen.

