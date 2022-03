AVISO - Pressegespräch YesWeCare - Solidaritätskundgebung

Am 21.03. um 14:00 im Presseclub Concordia.

Wien (OTS) - Kinder auf der Flucht

Die langfristigen Folgen des entsetzlichen Krieges in der Ukraine, sind zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig unabsehbar. Was aber bereits feststeht: Menschen in der Ukraine, schon zuvor ein bitter armes Land, erleiden gerade unvorstellbare Not. Tausende Menschen mussten fliehen, viele mehr werden den Fluchtweg wohl noch antreten müssen. Zum aktuellen Zeitpunkt vor allem Frauen und Kinder. Gemeinsam wollen wir laut sein. Redner:innen, Musiker:innen, NGOs uvm. wollen ihren Beitrag leisten und sich vor Ort solidarisch äußern. Mit Reden und Musik. #YesWeCare - Am Sonntag den 27. März ab 14:00 am Heldenplatz Wien.

Der Eintritt ist frei - Spenden ausdrücklich erbeten. Diese werden via SOS-Kinderdorf und Nachbar in Not für alle Kinder, Familien und Menschen in der Ukraine und auf der Flucht dort eingesetzt, wo sie dringend gebraucht werden. Das Sammeln der Spenden geht über SOS-Kinderdorf, die anschließend den Gesamtbetrag 50:50 mit Nachbar in Not teilen. Für ein friedliches und gemeinsames Miteinander.

Montag, 21. März 2022, 14:00 / Presseclub Concordia

Ihre Gesprächspartner:innen sind:

Daniel Landau - YesWeCare - Organisator

c. Freude - Musiker - Organisator

Nina Kaiser - Puls 4/24/Gamechangers

Pius Strobl - Nachbar in Not

Nora Deinhammer - SOS-Kinderdorf

Ina Regen - Musikerin

Spendenkonto:

Konto bei der Bank für Tirol und Vorarlberg (BTV)

IBAN AT411600000100671158

Mit der Zusatzbezeichnung "SOS-Kinderdorf/Nachbar in Not/Yes we care"

https://www.sos-kinderdorf.at/ukraine

Hinweise:

Im Presseclub Concordia gelten die Corona Bestimmungen zum Zeitpunkt der Veranstaltung.

Anmeldung sowie Presseanfragen:

yeswecare@cfreude.eu





YesWeCare - Pressegespräch Solidaritätskundgebung



AVISO Pressegespräch anlässlich der Solidaritätskundgebung

von YesWeCare

Am 21.03. um 14:00 im Presseclub Concordia.



Datum: 21.03.2022, 14:00 - 15:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Im Presseclub Concordia gelten die Corona Bestimmungen zum Zeitpunkt der Veranstaltung.

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Daniel Landau

daniel.landau @ chello.at

+43 676 676 5 676