Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 18.3.: „Spaniens Tourismus weit weg von früheren Rekorden“

Wien (OTS) - „Spaniens Tourismus weit weg von früheren Rekorden“ lautet der Titel des von Josef Manola gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 18. März um 9.42 Uhr in Ö1.

Das Urlaubsland Spanien, vor der Pandemie Nummer Zwei in der Weltrangliste bei den Übernachtungen, war auf dem Weg zurück zur Spitze. Die hohe Durchimpfungsrate und vorsichtige Öffnungsschritte sollten das Land, das zwölf Prozent seines BIP im Fremdenverkehr erwirtschaftet, zurück an die Spitze führen. Dann verzögerte ein Vulkanausbruch auf den Kanareninseln das Comeback. Vor drei Wochen folgte die russische Invasion in der Ukraine - Reisebeschränkungen waren die Folge, der Schock hält bis heute an. Wie diese einschneidenden Ereignisse den Fremdenverkehr in Spanien und auch in Portugal beeinflusst haben und noch verändern werden, beschreibt ORF-Korrespondent Josef Manola.

