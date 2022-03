FP-Landbauer: Freiheitlicher Druck im Wohnbau wirkt – VP übernimmt Forderungen

Task Force zur WBV-GFW muss eingesetzt werden

St. Pölten (OTS) - „Es freut mich für die Niederösterreicher, dass die Volkspartei Forderungen von uns Freiheitlichen übernommen hat“, verweist Niederösterreichs FPÖ-Landesparteiobmann und Klubobmann LAbg. Udo Landbauer auf erhebliche Problematiken rund um die Causa „die Eigentum“ und einen entsprechenden Antrag der VP dazu.

„Der Bundesgesetzgeber ist aufgerufen, Finanzierungsbeiträge im Fall von Konkursen zu sichern und es muss deutlicher gewährleistet werden, dass Abschöpfverfahren ehemals gemeinnütziger Bauvereinigungen einwandfrei zu administrieren sind“, geht Landbauer auf die Sachlage ein. „Leider will man aber zentrale Fehler in der Aufsicht über gemeinnützige Bauvereinigungen nicht eingestehen und macht Niederösterreichs sozialen Wohnbau damit interessant für spekulative Kräfte“, warnt Landbauer. „Das Abschöpfverfahren rund um die Eigentum ist jedenfalls als missglückt zu erachten. Außerdem muss schnellstmöglich eine Task Force in Sachen WBV-GFW eingesetzt werden“, erneuert Landbauer zentrale freiheitliche Forderungen.

„Wir werden die Finger weiter in die Wunden legen und leistbares Wohnen in Niederösterreich schützen“, schließt Landbauer.

