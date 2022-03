Auftakt zum ORF-Oscar-Programm: Deutschsprachige Free-TV-Premiere für „Once Upon a Time in Hollywood“ am 20. März

Danach: ORF-Premiere für vielfach preisgekrönte südkoreanische Gesellschaftssatire „Parasite“ in ORF 1

Wien (OTS) - Zur Einstimmung auf die Verleihung der 94. Academy Awards am 27. März – zu sehen in der ORF-1-Oscar-Nacht – präsentiert ORF 1 zahlreiche Oscar-prämierte Hollywood-Filmhits. Den Auftakt macht am Sonntag, dem 20. März 2022, um 20.15 Uhr die deutschsprachige Free-TV-Premiere von Quentin Tarantinos starbesetztem Meisterwerk „Once Upon a Time in Hollywood“ mit Leonardo DiCaprio, Brad Pitt und Margot Robbie. Danach um 22.50 Uhr liefert die vielfach preisgekrönte und packende Gesellschaftssatire „Parasite“ (ORF-Premiere) Einblick in Klassenunterschiede im modernen Südkorea. Bereits um 10.00 Uhr steht in ORF 2 die neue Doku „Exil unter Palmen – Verbannt nach Hollywood“ von ORF-Hollywood-Experte Christian Reichhold auf dem „matinee“-Programm. Mehr zum Oscar-Programm im ORF gibt es unter presse.ORF.at.

Hollywood-Filmhits: „Once Upon a Time in Hollywood“ und „Parasite“ am 20. März in ORF 1

Oscars für Brad Pitt und das beste Szenenbild – Quentin Tarantinos jüngster Kinohit erzählt in „Once Upon a Time in Hollywood“ um 20.15 Uhr die Geschichte des von Leonardo DiCaprio dargestellten Rick Dalton, der als abgehalfterter Westernserien-Held mit Brad Pitt als dessen Stunt-Double gegen das Vergessen kämpft. Auf ihrem vermeintlichen Weg zurück nach oben treffen sie auf Hollywood-Legenden wie Bruce Lee und Sharon Tate. Doch die Ära des klassischen Hollywoods liegt 1969 in den letzten Zügen – der Vietnam-Krieg und die aufkommende Hippie-Kultur machen sich auch im Filmgeschäft bemerkbar. Mit seinem neunten Film setzt Regie-Superstar Quentin Tarantino dieser Zeit des sozialen Umbruchs in Los Angeles und Hollywood sowie dem Kino und Fernsehen ein filmisches Denkmal. Dafür holte er seine Stars aus „Inglourious Basterds“ und „Django Unchained“ – Brad Pitt und Leonardo DiCaprio – gemeinsam mit weiteren Schauspielgrößen wie u. a. Margot Robbie, Margaret Qualley, Al Pacino, Timothy Olyphant, Dakota Fanning, Kurt Russell, Rafal Zawierucha, Luke Perry und Mike Moh vor die Kamera und schrieb außerdem das Drehbuch.

„Parasite“ liefert anschließend um 22.50 Uhr packende Gesellschaftssatire mit Thrill! In der ORF-Premiere schwindelt sich ein Jugendlicher aus prekären Verhältnissen als Nachhilfelehrer in die Welt der Upper Class und schreckt vor nichts zurück, um seine Angehörigen als Personal bei der neureichen Familie unterzubringen. Doch das hat ungeahnte Folgen, denn die Luxus-Villa birgt ein dunkles Geheimnis. Regisseur Bong Joon-ho thematisiert auf visuell beeindruckende Weise die Klassenunterschiede im modernen Südkorea. Mit seinem Meisterwerk, das Elemente aus Drama, Horror, Thriller, Ganovenfilm und Tragikomödie verbindet, holte er gleich vier Oscars und schrieb gleichzeitig Geschichte bei den Academy Awards. Erstmals wurde der beste fremdsprachige Film gleichzeitig auch als bester Film ausgezeichnet. Außerdem gab es zwei weitere Preise für die Regie und das Originaldrehbuch, das der Regisseur gemeinsam mit Han Jin-won schrieb. Im südkoreanischen Filmexport spielen u. a. Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-shik, Park So-dam, Lee Jung-eun, Chang Hyae-jin, Park Myung-hoon, Jung Ziso und Hyun-jun Jung.

