Benefizkonzert „We Stand with Ukraine“ am 19. März um 20.15 Uhr live in ORF 1

Außerdem ab 13.00 Uhr als Live-Stream in der ORF-TVthek und Sondersendungen auf Ö3 und FM4

Wien (OTS) - 14 österreichische Musikacts, zehn Stunden Live-Programm und ein ausverkauftes Wiener Ernst-Happel-Stadion: Das Benefizkonzert „We Stand with Ukraine“ zugunsten der Aktion NACHBAR IN NOT für die Flüchtenden aus der Ukraine findet am Samstag, dem 19. März 2022, statt. Mit dabei ist das „Who’s who“ der österreichischen Musikszene:

Wanda, Josh., Ina Regen, Pizzera & Jaus, Mathea, Seiler und Speer, Mavie Phoenix, Bilderbuch, Kurt Ostbahn und viele mehr. ORF 1 überträgt den großen Konzertabend in der Primetime live ab 20.15 Uhr und zeigt zwischen den Auftritten die Highlights des Eventtages. Das Konzert in voller Länge kann via Live-Stream in der ORF-TVthek ab 13.00 Uhr mitverfolgt werden. Außerdem begleiten die ORF-Radios Ö3 und FM4 das Benefizkonzert mit ganztägigen Sondersendungen.

Neben den 45.000 Besucherinnen und Besuchern im Wiener Ernst-Happel-Stadion können die ORF-Seher/innen und -Hörer/innen auch via Fernsehen, Internet und Radio live beim Konzertereignis dabei sein: Ab 20.15 Uhr wird der Konzertabend live in ORF 1 gesendet. Moderator Andi Knoll meldet sich als Host des Abends live aus dem Stadion und präsentiert zwischen den Live-Auftritten alles Wissenswerte rund um das Konzert, Interviews mit den Stars und die schönsten Konzertmomente des Nachmittags im Rückblick. Um 20.50 Uhr meldet sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit einer Rede zu Wort. Außerdem ist die A1-Spendenzentrale zugunsten der Aktion NACHBAR IN NOT von 13.00 bis 23.00 Uhr unter der Telefonnummer 0800 664 2022 erreichbar.

Das Konzert auf ORF.at und im ORF TELETEXT

ORF.at berichtet im Rahmen der aktuellen Berichterstattung umfassend über das Benefizkonzert, informiert über das Programm und liefert in Storys alle Details zum Geschehen und Ablauf des Events. Auch der ORF TELETEXT widmet „We Stand with Ukraine“ breiten Raum, bringt Infos über das Programm und das aktuelle Geschehen vor Ort.

Hitradio Ö3: Sondersendung „12 Stunden für den Frieden“

Hitradio Ö3 begleitet das Konzert mit einer zwölfstündigen Sondersendung: Schon vor Konzertbeginn bringt Ö3 Vorberichte und Interviews und stimmt das ganze Land musikalisch auf das Solidaritätskonzert ein. Ö3-Moderator Benny Hörtnagl meldet sich live aus dem Stadion und moderiert die Ö3-Sondersendung von 12.00 bis 24.00 Uhr. Die Ö3-Reporter/innen Tina Ritschl und Philipp Bergsmann melden sich laufend aus dem Backstage-Bereich im Stadion und liefern Stimmungsberichte aus dem Publikum. Aber natürlich wird die Musik an erster Stelle stehen: In der Ö3-Sondersendung sind Live-Mitschnitte vom Konzert zu hören und auch große Friedensklassiker von John Lennon, Michael Jackson und vielen mehr. Im Stadion auf der Bühne moderieren für Ö3 Sheyda Kharrazi und Philipp Hansa.

„FM4 for Peace: We Stand with Ukraine“

Am Samstag, dem 19. März 2022, findet auf FM4 von 13.00 bis 22.00 Uhr die Sondersendung „FM4 for Peace: We Stand with Ukraine“ statt. Live vom großen Solidaritätskonzert für die Ukraine werden Sets der FM4-affinen Künstlerinnen und Künstler und die Ansprache von Bundespräsident Alexander Van der Bellen übertragen. Für FM4 im Stadion moderieren Fiva und Roland Gratzer, die Radiosondersendung moderiert Alex Augustin. Weiters kommen in der Sondersendung Stimmen gegen den Krieg zu Wort – Stimmen aus der Ukraine ebenso wie Stimmen der österreichischen Zivilgesellschaft, die ukrainischen Familien Hilfe und Schutz anbieten, und Hörerinnen und Hörer, die über ihre Solidarität und ihre Ängste sprechen. Begleitet wird die Initiative online und auf allen Social-Media-Kanälen von FM4.

ORF Wien berichtet im Fernsehen und Radio

Auch ORF Wien begleitet das Konzertereignis: „Wien heute“ sendet am Samstag, dem 19. März, um 19.00 Uhr einen Stimmungsbericht vom Nachmittag und einen Live-Einstieg aus dem Ernst-Happel-Stadion. Und Radio Wien wird das Benefizkonzert den ganzen Nachmittag über mit Einstiegen begleiten.

