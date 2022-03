AK-Wertschöpfungsbarometer 2020 - Hohe Gewinnausschüttungen trotz Corona-Förderungen

Linz (OTS) - Die Arbeiterkammer Oberösterreich hat wieder die verfügbaren Jahresabschlüsse österreichischer Groß- und Mittelunternehmen analysiert, diesmal für das Geschäftsjahr 2020. Da es sich um das erste Jahr der Corona-Pandemie handelt, sind die Ergebnisse besonders interessant und teils überraschend.

Bemerkenswert auch eine Sonderauswertung für Oberösterreich: Nicht wenige oberösterreichischer Unternehmen haben im selben Jahr, in dem sie Corona-Hilfen erhalten haben, ein Vielfaches dieser Hilfen als Gewinnausschüttung an die Eigentümer ausbezahlt.

Details dazu möchten wir Ihnen in einer Pressekonferenz am Mittwoch, 23. März 2022, um 10.00 Uhr mit dem Titel AK-Wertschöpfungsbarometer 2020 - Hohe Gewinnausschüttungen trotz Corona-Förderungen in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 5. Stock, Seminarraum 3 präsentieren.



Als Gesprächspartner stehen Ihnen AK-Präsident Andreas Stangl und Mag. Reinhard Brachinger vom AK-Kompetenzzentrum Betriebliche Interessenvertretung zur Verfügung.





