"Newsroom LIVE Spezial" zum Krieg in der Ukraine auf PULS 4 und PULS 24 erreicht 579.000 Zuseher:innen

Heute, Donnerstag, ist Russland-Experte Gerhard Mangott um 22:20 Uhr auf PULS 24 im "Newsroom LIVE " zu Gast

Wien (OTS) - Aufgrund der aktuellen Lage in der Ukraine präsentierte PULS 4 um 20:15 Uhr und PULS 24 um 22:20 Uhr diese Woche ein "Newsroom LIVE Spezial" zur besten Sendezeit. Im Rahmen der Sondersendung waren in den vergangenen drei Tagen der Militär-Experte Gerald Karner, Migrationsforscher Gerald Knaus und der Vertreter der EU-Kommission in Wien, Martin Selmayr, im PULS 24 Studio zu ausführlichen Interviews zu Gast. Im Anschluss analysieren Infochefin Corinna Milborn und PULS 24-Chefreporterin Manuela Raidl die Interviews und die Lage in der Ukraine.

In den vergangenen drei Tagen verfolgten insgesamt 579.000 Österreicher:innen (WSK E 12+) den Newsroom Spezial auf PULS 4 und PULS 24. Im Schnitt waren täglich 102.400 (E 12+) Zuseher:innen auf PULS 4 zur Primetime mit dabei, der Marktanteil lag dabei im Durschnitt bei 5,6 Prozent (MA 12-49).

PULS 24 Chefredakteur Stefan Kaltenbrunner: "Das Informationsbedürfnis zum brutalen Krieg in der Ukraine wird täglich größer. Mit unseren Nachrichtenformaten analysieren wir täglich mit zahlreichen Experten die aktuelle Lage und erklären in kompakter Form alle Zusammenhänge in verständlicher Form."

Heute, Donnerstag, ist Russland-Experte Gerhard Mangott, Politikwissenschaftler an der Universität Innsbruck, um 22:20 Uhr auf PULS 24 im "Newsroom LIVE" zu Gast. Er spricht über die aktuelle Situation in der Ukraine und das weitere Vorgehen Russlands.

"Newsroom LIVE " heute, 17. März, um 22:20 Uhr auf PULS 24 und in der ZAPPN App.

