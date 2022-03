3. Bezirk: Literarischer Jour-fixe am 22.3. mit Helga Leitner

Wien (OTS) - Die beliebte Veranstaltungsreihe „Literarischer Jour-fixe“ wird fortgesetzt: Am Dienstag, 22. März, geht um 19.00 Uhr im Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) das nächste Treffen von Leserinnen, Lesern, Autorinnen und Autoren los. Neben dem Dialog über Neuerscheinungen und ältere empfehlenswerte Publikationen stehen Rezitationen am Programm. Die Schauspielerin Helga Leitner trägt ausgewählte Texte „aus Jahrzehnten“ mit dem Titel „Meine kleine Heilanstalt“ vor. Der Eintritt ist frei. Auskünfte und Anmeldungen: Telefon 4000/03 127 (Sonntag: 10.00 bis 12.00 Uhr). Reservierungen per E-Mail: bm1030@bezirksmuseum.at.

Diese Lesung ergänzt die Ausstellung „Gesundheit im Dritten“. Für die künstlerische Gesamtleitung ist Günther Viktor Wlach zuständig. Im Zuge der Produktion der „Theatergruppe Mimosen (Verein für kommunikative Kunstausübung)“ bringt Helga Leitner eigene Texte zu Gehör, die demnächst als Buch erhältlich sind. Eine umfassende Präsentation der „Mimosen“ lesen Interessierte im Internet: www.theatergruppe-mimosen.info.

Organisatorin der Serie „Literarischer Jour-fixe“ ist Ingeborg Steyer, die ehrenamtliche Leiterin des im 3. Bezirk ansässigen Kultur-Vereins „Roncalli“ sowie freiwillig tätige Kustodin und Archivarin im Bezirksmuseum Landstraße ist. Steyer ersucht die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Literatur-Abend im Museum um Einhaltung der aktuellen Corona-Vorschriften. Zur Stärkung der Gäste stehen Brot und Wein bereit. Info im Internet über „Ibo“ Steyer: https://vereinroncalli.mozello.de/verein-roncalli/.

