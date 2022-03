„Gute Nacht Österreich“ u. a. über die Tiroler Lokalpolitik, die Treibstoffpreise und die Kennzeichnungspflicht in der Gastronomie

Am 18. März um 23.30 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Peter Klien wünscht am Freitag, dem 18. März 2022, um 23.30 Uhr in ORF 1 wieder „Gute Nacht Österreich“: Als Gast hat er Schauspieler und Kabarettist Alfred Dorfer eingeladen, der die Tücken am Weg zu einer gesamteuropäischen Identität beleuchtet. Außerdem wurden diese Woche Tirols neu gewählte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister angelobt. Peter Klien war in Innsbruck und hat einige Lokalpolitiker während der großen Zeremonie vor sein Mikrofon gebeten.

So richtig angefressen sind derzeit alle Autofahrerinnen und Autofahrer. Die Treibstoffpreise steigen in lichte Höhen und alle fragen sich: Was tut die Regierung dagegen? Und angefressen ist auch so mancher Gast der heimischen Gastronomie. Denn noch immer ist es so gut wie unmöglich herauszufinden, woher die Zutaten der eigenen Bestellung stammen. Schuld daran ist die fehlende Kennzeichnungspflicht. „Gute Nacht Österreich“ versucht, Licht ins Dunkel der Speisekarten zu bringen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at