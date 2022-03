„Was gibt es Neues?“ mit Marold, Straßer, Roubinek, Schöller und Gernot

Am 18. März um 22.45 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Alles, was grün ist, verteilt Oliver Baier am Freitag, dem 18. März 2022, um 22.45 Uhr in ORF 1 an sein „Was gibt es Neues?“-Rateteam. So begehen sie den höchsten irischen Feiertag, den St. Patrick’s Day.

Das Rateteam – Eva Maria Marold, Katharina Straßer, Rudi Roubinek, Rudi Schöller und Viktor Gernot – rätselt u. a. über die kuriose Frage, warum ein Football-Team vor einem entscheidenden Match 50 Kilogramm Schweinefett gekauft hat. Und die Promifrage stellt diese Woche der 70er-Jubilar Joesi Prokopetz: Warum liegt in der Turmkugel des Stephansdoms ein Handy?

