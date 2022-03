ORF III am Freitag: Austropop-Abend und -Nacht zum 70. Geburtstag von Wolfgang Ambros

Mit Premieren „Fendrich, Ambros, Danzer: Das Austria-3-Jubiläum“ und „Alles andere zählt net mehr – 70 Jahre Wolfgang Ambros“

Wien (OTS) - Zum Auftakt eines ganzen Austropop-Wochenendes präsentiert ORF III Kultur und Information am Freitag, dem 18. März 2022, einen achtteiligen Schwerpunktabend im Zeichen von Wolfgang Ambros’ 70. Geburtstags sowie des 25-jährigen Bandjubiläums von Austria 3. Im Hauptabend stehen gleich zwei Neuproduktionen auf dem Programm: Auf „Fendrich, Ambros, Danzer: Das Austria-3-Jubiläum“ folgt das neue Porträt „Alles andere zählt net mehr – 70 Jahre Wolfgang Ambros“.

Am Vormittag, von 9.30 Uhr bis 13.00 Uhr, widmet sich „ORF III AKTUELL“ dem Krieg in der Ukraine sowie den weiteren Themen des Tages. In „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) besucht Patrick Zwerger das Wiener Raimund Theater. Dort trifft der ORF-III-Moderator die Musicalstars Lukas Perman und Ana Milva Gomes, die am Sonntag, dem 20. März, bei „Stimmen für den Frieden – Das Benefizkonzert für NACHBAR IN NOT“ in der Wiener Stadthalle mitwirken.

Zum Auftakt des Austropop-Schwerpunkts zeigt ORF III im Hauptabend unter dem Titel „Fendrich, Ambros, Danzer: Das Austria-3-Jubiläum“ (20.15 Uhr) das neue Interview zum 25. Jahrestag der Bandgründung von Austria 3, gestaltet von Maximilian Gruber. ORF-III-Moderator Peter Fässlacher spricht darin mit Rainhard Fendrich und Wolfgang Ambros über den Werdegang dieser einmaligen Künstlervereinigung, der einst auch der 2007 verstorbene Liedermacher Georg Danzer angehörte. Außerdem vervollständigen Archivausschnitte und Aussagen von Weggefährtinnen und -gefährten das Bild jener Band, die den Soundtrack einer ganzen Generation prägte.

Danach steht zum 70. Geburtstag von Wolfgang Ambros die ORF-III-Neuproduktion „Alles andere zählt net mehr“ (21.05 Uhr) auf dem Programm. Wie kam es dazu, dass Anfang der 1970er Jahre ein junger österreichischer Musiker eine derartige Erfolgsgeschichte starten konnte? Was ist das Geheimnis von Wolfgang Ambros’ Liedern, die offenbar genau den Nerv der österreichischen Bevölkerung trafen? Die Dokumentation von Walter Gröbchen macht sich auf die Suche nach dem Phänomen Ambros und blickt zurück auf die Ausnahmekarriere des österreichischen Musikers.

Anschließend steht die vierteilige ORF-III-Reihe „Soundtrack Österreich“ (ab 22.00 Uhr) von Robert Pöcksteiner auf dem Programm. Kristina Sprenger präsentiert darin einen unterhaltsamen Streifzug durch mehrere Jahrzehnte österreichischer Musikgeschichte. Um 1.25 Uhr zeigt ORF III mit „A 3 – Live aus Schönbrunn“ ein besonderes Konzerterlebnis aus dem Jahr 2000, gefolgt von einer weiteren Konzertaufzeichnung aus 2019: „Wolfgang Ambros & die No.1 vom Wienerwald – Live am Donauinselfest“ (2.25 Uhr).

