BELVEDERE: Lebensnah

Das Einfache, Banale oder scheinbar Unscheinbare wurde im Realismus darstellungswürdig. Was auffällt, sind der weitgehende Verzicht auf Formen von Konvention und Repräsentation und das besondere Interesse an sozialen, gesellschaftlichen und politischen Themen. Der offene Blick ist das, was uns bis heute an realistischen Darstellungen begeistert!

Kerstin Jesse, Kuratorin der Ausstellung

