Barmherzige Brüder unterstützen ukrainische Gesundheitseinrichtungen

Medikamente und medizinische Hilfsgüter aus Österreich und Bayern sind auf dem Weg in die Ukraine.

Wien (OTS) - Der Orden der Barmherzigen Brüder in Österreich unterstützt Gesundheitseinrichtungen in der Ukraine mit pharmazeutischen Produkten und notfallmedizinischem Verbrauchsmaterial. Am 15. März 2022 verließ ein erster LKW Wien, weitere Hilfslieferungen folgen in Kürze.

Im ersten Transport wurden rund 4,5 Tonnen pharmazeutische Produkte (Antibiotika, Schmerzmittel, Hautdesinfektionsmittel sowie Elektrolytinfusionslösungen) geliefert. Ein weiterer Transport bringt derzeit medizinische Verbrauchsgüter für die Ukraine: diverse Katheter, Tuben und Kanülen, Einmalhandschuhe, Einmalspritzen und Nadeln, Infusionsbestecke, mobile Geräte zur Unterdrucktherapie von Wunden inkl. Verbrauchsmaterial, Rettungsdecken und Rettungsscheren.

In Zusammenarbeit mit der Bayerischen Ordensprovinz der Barmherzigen Brüder wurden ebenfalls bereits mehrere Transporte organisiert, u. a. einer mit 25 Tonnen Medikamenten wie Insulin oder Antibiotika sowie Nahtmaterial, Notfallkoffer etc.

Hilfe des Ordens

„Für uns Barmherzige Brüder ist es selbstverständlich, der leidgeprüften Bevölkerung in der Ukraine und den vielen Flüchtlingen bestmöglich zu helfen! Beten wir für sie, und beten wir für ein Ende der Kriegshandlungen.“ erklärt Frater Saji Mullankuzhy, Provinzial der Österreichischen Ordensprovinz. Direktor Adolf Inzinger, Gesamtleiter der Barmherzigen Brüder Österreich ergänzt „Die finanziellen Mittel für diese Hilfsaktion stellt der Orden der Barmherzigen Brüder zur Verfügung. So können wir rasch auf die Anfragen reagieren.“

Hilfe für ukrainische Flüchtlinge in Brünn

Der Konvent der Barmherzigen Brüder in Brünn (Tschechien) hat vor wenigen Tagen rund 100 ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Diese sind derzeit in einem Konzertsaal untergebracht. Die Barmherzigen Brüder Österreich unterstützen die Flüchtlinge mit dem Ankauf von Betten, Matratzen, Bettwäsche, Hygieneartikel etc.

Über die Barmherzigen Brüder

Die Österreichische Ordensprovinz ist eine von weltweit 18 Ordensprovinzen. Die Barmherzigen Brüder sind in 52 Staaten mit 404 Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens auf allen Kontinenten vertreten. Geführt werden die Einrichtungen von weltweit ca. 1.000 Ordensbrüdern gemeinsam mit etwa 64.000 haupt- und 29.000 ehrenamtlich Mitarbeitenden. Pro Jahr werden weltweit neben unzähligen Eintages-PatientInnen aus den Bereichen Day Care und Day Surgery rund 24 Millionen ambulante Kontakte und ca. 900.000 stationäre PatientInnen versorgt.

In der Österreichischen Ordensprovinz mit Standorten in Österreich, Tschechien, Ungarn und der Slowakei betreiben die Barmherzigen Brüder gemeinsam mit fast 9.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an rund 30 Standorten zwölf Krankenhäuser sowie zahlreiche weitere Sozial- und Gesundheitseinrichtungen wie Alten- und Pflegeheime, Lebenswelten für Menschen mit Behinderungen, eine Therapiestation für Drogenkranke, Hospize sowie Kur- und Wellnesseinrichtungen. 2020 erfolgten in den österreichischen Einrichtungen trotz Corona-Pandemie 109.822 stationäre Aufnahmen, 686.078 ambulante Patientenkontakte und 46.982 Operationen.

Nach dem Vorbild des Ordensgründers, des heiligen Johannes von Gott (1495-1550), betreuen die Barmherzigen Brüder Menschen ungeachtet der Herkunft, der Religion, des Geschlechtes oder des sozialen Status und wollen nach ihren Möglichkeiten für alle Hilfesuchenden verfügbar sein. Ein Kennzeichen des Ordens ist der Versuch, mit innovativen und nachhaltigen Lösungen drängenden Problemen im Gesundheits- und Sozialbereich zu begegnen und diese mit Professionalität und christlicher Nächstenliebe umzusetzen.

