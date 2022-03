Wien: Februar mit 411.000 Nächtigungen (+489%) bei 43% des Niveaus 2019

Wien (OTS) - Im Februar verzeichnete Wien über 400.000 Nächtigungen, was einem rechnerischen Plus von knapp 500% zum Februar des Vorjahres entspricht. Das Ergebnis liegt damit noch um 57% unter dem Ergebnis aus dem Februar 2019. Seit Jahresbeginn wurden 723.000 Nächtigungen (+463%) gezählt. Die Netto-Nächtigungsumsätze der Beherbergungsbetriebe für den Jänner 2022 sind ebenso ausgewertet: 15,4 Mio. € entsprechen einem Plus von 137% zum Jänner 2021. Die Jänner-Umsätze liegen damit rund 70% unter ihrem Niveau 2019.

Mit insgesamt 411.000 Übernachtungen (+489%) schloss Wien den Februar ab. Aus Österreich wurden 116.000 Nächtigungen (+201% zum Vergleichszeitraum des Vorjahres) gezählt, es folgen Deutschland (68.000, +673%), Italien (18.000, +1435%), Spanien (15.000, +4614%), die USA (13.000, +1151%), Frankreich (15.000, +1829%), Ukraine (11.000, +1101%), Rumänien (10.000, +617%), Großbritannien (13.000, +1173%) sowie Israel (8.000, +5067%) in den Top-10 des bisherigen Jahres. Die Nächtigungen aus dem Februar 2022 entsprechen rund 43% der Nächtigungen aus dem Februar 2019.

Nunmehr stehen auch die Netto-Nächtigungsumsätze der Beherbergungsbetriebe für den Jänner 2022 fest. Rein rechnerisch ergab sich mit 15.384.000 Euro ein Plus von 137% zum Jänner 2021 – das entspricht rund 30% der Umsätze aus dem Jänner 2019. Die durchschnittliche Auslastung der Hotelbetten betrug im Februar 20,6% (2/2021: 5,8%), jene der Zimmer rund 27% (2/2021: rund 7%). Im Zeitraum Jänner bis Februar lag die Bettenauslastung bei 17,3% (1-2/2021: 5,2%), die Zimmerauslastung bei rund 22% (1-2/2021: rund 7%). Insgesamt wurden im Februar 2022 rund 58.200 Hotelbetten in Wien angeboten, das waren etwa um etwa drei Viertel (24.700 Betten, +73,6%) mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres.

Die aktuellen Kennzahlen in vollem Umfang für sämtliche erhobenen Herkunftsmärkte erhalten Sie unter: https://b2b.wien.info/de/statistik/daten/statistik-aktuell





