VMF Immobilien: Baustart des exklusiven Projekts Park & Bloom im Westen Wiens

Im Frühjahr 2022 startet in der Hawelgasse 17 in Wien Währing die Umsetzung eines modernen Bauprojekts mit 18 luxuriösen Wohneinheiten.

Wien (OTS) - Der 18. Wiener Gemeindebezirk gilt als eine der exklusivsten Adressen Wiens. Kein Wunder, denn die Wohngegend im Westen Wiens bietet seinen Bewohnern Lebensqualität auf hohem Niveau. Das attraktive Angebot an Naherholung, Kulinarik, öffentlichen Verkehr, Einkaufen und Bildung machen den Bezirk zur idealen Wohngegend für Singles, Paare und Familien. Für Wohnen auf hohem Niveau in dieser ansprechenden Wohnadresse sorgt die VMF Immobilien. Frühjahr 2022 ist Baubeginn des neuen Projekts Park & Bloom der Projektentwicklung- und Bauträger Gesellschaft VMF Immobilien. In der Hawelgasse 17 in 1180 Wien werden in absoluter Ruhelage 18 Wohneinheiten mit durchdachten Grundrissen und aus hochwertigen und nachhaltigen Materialien errichtet.

Stilvoll und elegant wohnen im Park & Bloom

Horst Lukaseder, Mitglied der Geschäftsführung der VMF Immobilien: „Die 18 Wohneinheiten mit Wohnflächen zwischen 48 und 145 Quadratmetern sind auf zwei benachbarte Häuser aufgeteilt und verfügen über großzügige Freiflächen wie Terrassen, Balkone oder einen privaten Eigengarten.“ Für Sicherheit sorgen auf allen öffentlich begehbaren Freiflächen im Innen- und Außenbereich intelligente Beleuchtungssysteme sowie Video-Gegensprechanlagen und in den Erdgeschosswohnungen einbruchhemmende Einbaurollläden. Komfort und auch Sicherheit gewährleistet im Erdgeschoß die hauseigene Briefkastenanlage mit Paketbox. Die Wohnanlage bietet außerdem 15 Pkw-Stellplätze. Lukaseder: „Interessierte Käufer können noch aus verschiedenen Grundriss-Varianten wählen. Nachdem das Projekt noch im Bau ist, lassen sich individuelle Wünsche berücksichtigen.“

Eingebettet zwischen Metropole und Grünland

Die künftigen Bewohner von Park & Bloom genießen eine ruhige Lage in natürlicher Umgebung und eine gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr, mit der sie in nur 30 Minuten die Wiener Innenstadt erreichen. Abgerundet wird der Wohnkomfort mit einem kulinarischen Angebot umliegender Gastronomiebetrieben, einer guten Nahversorgung mit attraktiven Shoppingmöglichkeiten und dem Naherholungsgebiet Pötzleinsdorfer Schlosspark. In der unmittelbaren Umgebung befinden sich öffentliche und private Kindergärten und Volksschulen und die Privatschule Amadeus International School Vienna.

Mehr Infos: https://parkandbloom.at

Foto-Link (Credit VMF Immobilien)

