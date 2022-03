#wir sind da: neunerhaus Angebote auch für Menschen aus der Ukraine

Steigende Nachfrage im neunerhaus Café sowie in der neunerhaus Tierärztlichen Versorgung

Wien (OTS) - Seit über zwei Jahren arbeitet auch die Wiener Sozialorganisation neunerhaus im Ausnahmemodus und konnte während der Pandemie alle Hilfsangebote für armutsbetroffene sowie obdach- und wohnungslose Menschen offenhalten – und das bei stetig steigenden Nutzer*innenzahlen. Seit ein paar Tagen nützen auch verstärkt schutzsuchende Menschen aus der Ukraine die (tier-)medizinischen sowie sozialarbeiterischen Angebote. Um auf die verstärkte Nachfrage reagieren zu können, ist neunerhaus auch weiterhin auf Spenden angewiesen.

Der Krieg in der Ukraine zwingt Millionen von Menschen dazu, ihre Heimat zu verlassen. Auch in Österreich kommen derzeit viele schutzsuchende Menschen an. Neben der unmittelbaren Akutversorgung braucht es Orte zum Ankommen, Austauschen und Orientieren. Hier unterstützt neunerhaus durch seine Angebote im neunerhaus Café, neunerhaus Gesundheitszentrum und in der neunerhaus Tierärztlichen Versorgung am Standort Margaretenstraße 166 im 5. Bezirk.

„‘du bist wichtig‘ gilt bei neunerhaus für alle. Für Menschen in Krisensituationen, für obdach- und wohnungslose Menschen und auch für Menschen, die Schutz suchen“, so Daniela Unterholzner, neunerhaus Geschäftsführerin. „In all unseren Angeboten helfen wir niederschwellig und auf Augenhöhe. Egal ob das ein ruhiger Ort zum Reden, Ankommen und Durchschnaufen, eine warme Mahlzeit, medizinische Hilfe oder sozialarbeiterische Gespräche sind.“

Ruhe und Ankommen

So werden derzeit im neunerhaus Café, wo es täglich eine warme Mahlzeit gegen freie Spende gibt, mehr als doppelt so viele Portionen ausgegeben als sonst. „Die Menschen haben Hunger, holen sich einen Kaffee oder ein Mittagessen, sind froh, einen Moment verschnaufen zu können, das W-Lan zu nutzen oder ihr Handy aufzuladen, um mit Verwandten und Freund*innen zu Hause in Kontakt zu sein. Wir wollen hier einen Ankerpunkt bieten“, so Elisabeth Hammer, neunerhaus Geschäftsführerin. „Es sind vor allem Mütter mit kleinen Kindern, die einen Ort der Ruhe suchen und ein wenig Normalität. Wir haben im Café eine Kinder-Spielecke eingerichtet, die sehr gut angenommen wird.“ Darüber hinaus bietet neunerhaus vor Ort auch weiterhin sozialarbeiterische Beratung und Unterstützung, bei Bedarf auch mit Videodolmetsch. Um auf die gestiegene Nachfrage im Café reagieren zu können, ist gerade eine weitere Servicekraft neu ins Team dazu gekommen.

Um wohnungslose und schutzsuchende Menschen auch weiterhin mit warmen Mahlzeiten, medizinischer Behandlung und Beratung versorgen zu können, ist neunerhaus vor allem auf Spenden angewiesen. www.neunerhaus.at/ukraine

Fotomaterial zum Download unter www.neunerhaus.at/presse

Über neunerhaus

neunerhaus wurde 1999 gegründet und ist eine Sozialorganisation in Wien. neunerhaus ermöglicht obdachlosen und armutsgefährdeten Menschen ein selbstbestimmtes und menschenwürdiges Leben mit medizinischer Versorgung, Wohnen und Beratung. Ziel ist es, Betroffenen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, um ihre Lebenssituation nachhaltig zu verbessern. In drei neunerhaus Wohnhäusern sowie mit Housing First und mobiler Sozialarbeit werden jährlich mehr als 900 ehemals obdach- und wohnungslose Menschen betreut und beraten. neunerhaus wird vom Fonds Soziales Wien gefördert und hat einen Vertrag mit der Österreichischen Gesundheitskasse, ist aber auch vor allem zentral auf Spenden angewiesen. www.neunerhaus.at

