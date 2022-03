5. Österreichisches Symposium für Veranstaltungssicherheit: neue und alte Herausforderungen bewältigen

Die letzten beiden Jahre waren für die Veranstaltungsbranche besonders herausfordernd: Absagen, Verschiebungen und Einschränkungen standen an der Tagesordnung.

Wien/Linz (OTS) - Auch in Zukunft bleibt es spannend, da qualifiziertes Personal neu aufgebaut werden muss und die Sicherheitskonzepte laufend adaptiert werden müssen. Erik Kastner, Geschäftsführer MOVETOS Austria kennt die Eventbranche seit 30 Jahren und weiß, dass eine digitale, technische Umsetzung von Besucher- und Flächenmanagement bei Menschenansammlungen immer wichtiger wird. Das diesjährige Symposium für Veranstaltungssicherheit, das am 21. März 2022 im Brucknerhaus in Linz stattfindet, widmet sich neuen und alten Herausforderungen.

Die Corona Pandemie hat uns allen viel abverlangt und insbesondere die Eventbranche aufgewirbelt. Beim Planen von Veranstaltungen muss die Sicherheit der Gäste und Besucher/innen an höchster Stelle stehen – heute mehr denn je. Das diesjährige Symposium für Veranstaltungssicherheit widmet sich deshalb den neuen und alten Herausforderungen.

Programm des Symposiums

Am 21. März 2022 findet das 5. Symposium für Veranstaltungssicherheit im Brucknerhaus Linz statt. Neben den Themen Veranstaltungen 4.0, dem Wiederaufbau von qualifiziertem Personal, der Sicherheit, Frauen und den Herausforderungen zwischen Awareness und Diversity, die von Expertinnen und Experten aus der Eventszene präsentiert werden, wird auch das Thema Blackout näher erläutert. Im Vortrag „Herausforderung Blackout – Wenn es plötzlich dunkel wird“ von Herbert Saurugg, MSc von der Österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge wird das Thema auch hinsichtlich der Veranstaltungsperspektive unter die Lupe genommen.

Kabellose, digitale und mobile Event-Sicherheitstechnik

Im Vortrag „Herausforderung Sicherheit und Überwachung – Einblicke in die (Sicherheits-)Organisation eines internationalen Mega-Events“ informiert Erik Kastner, MBA von MOVETOS Austria GmbH gemeinsam mit einen Branchenkollegen über neue Event-Sicherheitskonzepte. MOVETOS Austria hebt die Sicherheit bei Veranstaltungen mit der österreichweiten einzigen mobilen Event-Sicherheitstechnik, die kabellos, digital und netzautark funktioniert, auf ein neues Level. Kastner kennt die Eventbranche seit 30 Jahren und weiß, dass eine digitale, technische Umsetzung von Besucher- und Flächenmanagement bei Menschenansammlungen immer wichtiger wird. Kern dieser Sicherheitslösung ist ein neu entwickeltes, mobiles, modular aufgebautes, funkvernetztes Multifunktionsmast-System, das mit Lautsprechern, Notleuchten, Kameras, Personenzählern und Fluchtwegbeschilderungen ausgerüstet ist. Somit ist man auch auf Stromausfälle vorbereitet. Die Teilnehmer/innen von Events jeder Art und Größe können durch das proaktive Crowdmanagement DSGVO-konform erfasst werden und die Informations- sowie Befehlsketten können so verkürzt werden.

Der detaillierte Programmablauf sowie das Anmeldeformular finden Sie online unter: https://symposium-veranstaltungssicherheit.at/ und www.movetos.com/at

Rückfragen & Kontakt:

Erik R. Kastner, MBA, +43-664- 80900100