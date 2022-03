Cheyenne Ochsenknecht verrät ihre Hochzeitspläne (FOTO)

Hamburg (ots) - Seit einem Jahr lebt Model und Influencerin Cheyenne Ochsenknecht, 21, mit ihrem Verlobten Nino Sifkovits, 25, auf dessen Bauernhof in Österreich - so bald wie möglich wollen sie jetzt ihre Liebe besiegeln. "Wir überlegen, dieses Jahr kleiner standesamtlich und nächstes Jahr dann groß zu heiraten", sagt Cheyenne Ochsenknecht im GALA-Interview (Heft 12/2022, ab heute im Handel). "Wir wollen alles selbst machen, ohne Wedding Planner." Wie ihr Brautkleid aussehen soll, wisse sie schon, "seit ich denken kann. Es soll eng und ganz klassisch sein." Zur Feier-Location der kleinen Familie, zu der auch Töchterchen Mavie gehört, gibt es ebenfalls bereits Überlegungen: "Auf Mallorca würde gut passen, aber der Hof ist natürlich schön familiär. Da könnten wir grillen, und wenn es regnet, feiern wir in der Scheune. Vielleicht feiern wir klein hier und eine große Party auf Mallorca." Dort lebt Cheyennes Vater, der Schauspieler Uwe Ochsenknecht.

