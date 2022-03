Finanzminister Magnus Brunner bei "Katia Wagner - Der Talk" auf krone.tv: Senkung der Mineralölsteuer möglich

Ein Plan zur Senkung der Mineralölsteuer und der Energieabgaben soll laut dem ÖVP-Minister in den nächsten Wochen vorliegen.

Wien (OTS) - Angesichts der teuren Spritpreise kann sich Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) als „Hebel“ zur Entlastung die Mineralölsteuer und die Energieabgaben vorstellen. „Da gibt es noch Spielraum“, sagt der Finanzminister im Talk mit Katia Wagner.

Obwohl gerade erst ein 1,7 Milliarden-Euro-Paket aus Teuerungsbonus und Energiekostenzuschuss beschlossen wurde, mache der Krieg in der Ukraine weitere Entlastungen notwendig, sagt Brunner. Der Finanzminister sei dazu bereits mit Experten in Beratung, in den nächsten Wochen soll ein Plan zur Senkung der Mineralölsteuer und der Energieabgaben vorliegen. Von „Schnellschüssen“ halte Brunner aber nichts, denn: „Man sollte nichts beschließen, was man später bereut!“.

Waren wir von Russland zu abhängig?

Zustimmung fand in der Diskussion am Mittwochabend auf krone.tv der Vorschlag des Energieexperten Johannes Benigni, unser Steuersystem komplett neu zu denken. „Wir müssen uns zuerst fragen: ‚Was soll Energie kosten?‘ und entsprechende Steuern definieren“. Diesem Gedanken konnte nicht nur die Wirtschaftsexpertin und Direktorin von Eco Austria, Monika Köppl-Turyna, etwas abgewinnen, sogar der Finanzminister stimmte zu.

Ob wir vielleicht früher für Gasalternativen hätten sorgen sollen? „Danach ist man immer gescheiter", fasst Klaus Knittelfelder von der Kronen Zeitung zusammen.

