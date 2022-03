Europäisches Jahr der Jugend 2022: Aktiv werden und mitgestalten

100.000 Euro im Rahmen der Initiative „EUer Jahr der Jugend“

Wien (OTS) - „Macht das Jahr der Jugend zu EUrem Jahr der Jugend“, lautet die Botschaft an die österreichischen Jugendlichen. Das Europäische Jahr der Jugend stellt Themen und Anliegen junger Menschen in den Mittelpunkt. Dafür gibt es ab sofort finanzielle Unterstützung: Zwischen 100 bis 1.000 Euro können junge Menschen sowie Vereine und Organisationen, die mit Jugendlichen arbeiten, für ihre Aktivitäten beantragen. In Summe stehen 100.000 Euro zur Verfügung. Staatssekretärin Claudia Plakolm und OeAD-Geschäftsführer Jakob Calice starteten am 17. März 2022 die Initiative „EUer Jahr der Jugend“.

Alle Jugendlichen, Organisationen und Institutionen, die mit Jugendlichen arbeiten, sind eingeladen sich am Europäischen Jahr der Jugend zu beteiligen. „Europa ist für uns junge Menschen so selbstverständlich, wie das Handy in der Hosentasche. Wir sind genauso selbstverständlich Europäer, wie wir Österreicher sind. Und genauso selbstverständlich gestalten junge Menschen in Vereinen oder als Privatpersonen dieses Europa mit. Wir werden dieses Jahr der Europäischen Jugend nutzen, um unseren Anliegen Gehör zu verschaffen, unseren Ideen eine Stimme zu verleihen und unserer Zukunft eine Form zu geben und werden das auch finanziell unterstützen“, ermutigt Claudia Plakolm zur Teilnahme.

Initiative „EUer Jahr der Jugend“: Aktiv werden und mitgestalten

Wer eine Aktivität für Jugendliche zu den Themen Umwelt- und Klimaschutz, digitaler Wandel, Inklusion, Partizipation oder den EU Youth Goals in Österreich plant, kann dafür einen finanziellen Zuschuss beantragen. Die Aktivitäten können sehr vielfältig sein: Kampagnen, Nachbarschaftsprojekte, Veranstaltungen im öffentlichen Raum, Diskussionen, Publikationen, soziales Engagement u.v.m. Der OeAD unterstützt dieses Engagement mit 100 bis zu maximal 1.000 Euro aus Mitteln der EU-Programme Erasmus+ Jugend und des Europäischen Solidaritätskorps.

Beteiligung ermöglichen

„Mit den Programmen Erasmus+ und Europäisches Solidaritätskorps fördert die Europäische Union Projekte von und für junge Menschen. Im Jahr der Jugend sind die Jugendlichen aufgerufen zu zeigen, worauf es ihrer Meinung nach ankommt, um Europa grüner, inklusiver und digitaler zu machen. Wie soll die Welt nach der Pandemie aussehen? Wir freuen uns, dass wir mit der zusätzlichen Initiative „EUer Jahr der Jugend“ auch ein sehr niederschwelliges Angebot zur Beteiligung anbieten können“, so Jakob Calice, Geschäftsführer des OeAD, der nationalen Agentur für Erasmus+ und das Europäische Solidaritätskorps.

Viele Fördermöglichkeiten für Jugendprojekte

Die EU-Programme Erasmus+ und Europäisches Solidaritätskorps bieten darüber hinaus eine Vielzahl weiterer attraktiver Fördermöglichkeiten für Projekte im Jugendbereich. Freiwilliges Engagement junger Menschen auf regionaler und internationaler Ebene wird durch das Europäische Solidaritätskorps unterstützt. Begegnungen von Jugendlichen aus verschiedenen Ländern, die Aus- und Weiterbildung von Fachkräften der Jugendarbeit, Kooperationsprojekte im Jugendsektor sowie Jugendpartizipationsprojekte werden durch Erasmus+ finanziert.

Factbox EUer Jahr der Jugend – Aktivitäten zum Europäischen Jahr der Jugend

Finanzieller Zuschuss: 100 bis max. 1.000 Euro

Beantragung ab sofort online möglich: www.erasmusplus.at/jahrderjugend

Offen für: junge Menschen zw. 18 bis 30 Jahre, Vereine und Organisationen, die mit und für Jugendliche arbeiten und eine Aktivität in Österreich planen

Thematische Schwerpunkte/Inhalte: Umwelt- und Klimaschutz, Digitalisierung, Inklusion, Partizipation, EU Youth Goals



Es wird Informationsveranstaltungen zur Einreichung geben.



Alle Infos:

www.erasmusplus.at/jahrderjugend

www.solidaritaetskorps.at/jahrderjugend



Rückfragen & Kontakt:

OeAD - Agentur für Bildung und Internationalisierung

Mag. Ursula Hilmar

01/534 08-270

presse @ oead.at

www.oead.at