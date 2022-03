Optiker Mister Spex zieht auf Mariahilfer Straße: Vermittlung durch OTTO Immobilien und The Real Estate Boutique

Anthony Crow: „Perfekte Lage und neuer Anziehungspunkt auf der MaHü“ - Eröffnung am 16.3. 2022

Wien (OTS) - Der Omnichannel-Optiker Mister Spex zieht auf Wiens längste Einkaufsmeile: OTTO Immobilien konnte in Zusammenarbeit mit Eva Jost von The Real Estate Boutique dem führenden Omnichannel-Optiker Europas den perfekten Standort vermitteln: auf der Mariahilfer Straße 38, 1070 Wien auf insgesamt ca. 180m² wird dies der erste High-Street Standort von Mister Spex in Österreich. Der deutsche Optiker setzt erfolgreich auf ein Kombimodell aus Filialen und Onlineshop und bietet ein umfangreiches Sortiment aus Eigenmarken, attraktiven Luxus- und Premiumbrands sowie unabhängigen Labels an.

Anthony Crow, MSc, Teamleiter Retail bei OTTO Immobilien: „Wir freuen uns, diese zweifellos beste Lage auf der Mariahilfer Straße in einer belebter Standortzone vermitteln zu können und danken Eigentümer und Mieter für das Vertrauen und die erfolgreiche Zusammenarbeit“.

Der neue Store von Mister Spex startete am 16.03.2022 im charakteristischen Look und wird aus Sicht des Retail-Experten ein „neuer Anziehungspunkt entlang Österreichs längster Einkaufsmeile.“

