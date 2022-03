Europa Talent Champions League startet, während Bigo Live sein 6-jähriges Bestehen feiert

Berlin, 17. März 2022 (ots/PRNewswire) - Bigo Live, die führende Live-Streaming-Plattform, startet in Europa einen Wettbewerb mit dem Namen Europe Talent Champions League, um ihr sechsjähriges Bestehen zu feiern und die Brancheninnovationen von Bigo Live während der Pandemie sowie ihr anhaltendes Engagement zur Unterstützung von Streamer/-Innen und Kreativen zu würdigen.

Das Finale des laufenden Wettbewerbs wird am 16. und 17. März um 17:30-23:30 Uhr (GMT+1) live gestreamt, wobei die acht besten Streamer/-Innen der drei besten Nationalmannschaften (Frankreich, Deutschland und Italien) um hohe Preisgelder kämpfen werden. Die Streamer/-Innen werden ein Nationalteam bilden und im Live-Haus (BIGO ID: 1893910654) 1893910654) gegen Teams aus verschiedenen Ländern an. Das siegreiche Team erhält In-Game-Prämien im Wert von 800 USD.

Der Wettbewerb bietet auch eine Vielzahl von Auftritten, um Fans aller Interessen anzusprechen. „Ich interagiere mit meinen Fans durch verschiedene Methoden - Tanzen, Malen, Hula-Hoop-Performances und Spiele, um Gespräche zwischen uns anzuregen", sagte Bigo ID, ein Sprecher der deutschen Nationalmannschaft: Sofia.delarose. Auch Mitglieder der italienischen Nationalmannschaft, darunter Sänger, Tänzer und Komödianten, nehmen an diesem grenzüberschreitenden Wettbewerb teil. Roberto, ein teilnehmender italienischer Komiker, sagte, er werde sein Bestes geben, um alle zum Lachen zu bringen und eine gute Zeit zu haben, und die französische Rundfunksprecherin Zania (BIGO ID: zania972) fügte hinzu: „Die Veranstaltung ist eine wunderbare Möglichkeit, Menschen zusammenzubringen."

Starke Aufstellung in Europa

Im Jahresvergleich sind die Einnahmen der Plattform in Europa um mehr als 50 % gestiegen, wobei die zahlenden Nutzer in Europa jährlich um 27 % zunehmen. Die App ist in den Charts der Top 3 der beliebtesten Social-Networking-Apps in Ländern wie Deutschland, Frankreich und Italien.

Die bevorstehende Europe Talent Champions League folgt auf eine Reihe von bedeutenden lokalisierten Inhalten für europäische Nutzer in den letzten Jahren. Im vergangenen Jahr veranstaltete BIGO Live außerdem die „Soiree de Gala" in Frankreich und die „DJ Secret Stage" in Deutschland, bei der französische und deutsche Topstars der Musikszene zu einem Panel im Multi-Guest-Room zusammenkamen.

Die Plattform baut ihre Präsenz in der Region weiter aus, indem sie die Kernstrategie „Globalisierung ist Lokalisierung" konsequent umsetzt und lokale Kreative aus verschiedenen Bereichen zusammenbringt, die sich der Bereitstellung von Inhalten widmen, die den lokalen Trends, Gepflogenheiten und der Kultur entsprechen, um ein Produkt zu schaffen, das das Beste aus globalen und lokalen Perspektiven zusammenbringt. In diesem Jahr werden die Bemühungen mit der mit Spannung erwarteten Europe Talent Champions League abgerundet, bei der Teams aus verschiedenen Ländern den europäischen Nutzern interaktive Inhalte zu lokalen Themen präsentieren.

Die Zukunft des Live-Streaming

Der Online-Streaming-Markt wird auch in den kommenden Jahren ein stetiges Wachstum verzeichnen und im Zeitraum 2020-2024 149,96 Mrd. USD erreichen, mit einer jährlichen Wachstumsrate von über 18 % während des Prognosezeitraums. Dieses Wachstum ist wahrscheinlich auf den massiven Anstieg der Popularität von Live-Streaming-Plattformen zurückzuführen. Laut Schätzungen von data.ai haben die Verbraucher weltweit im vergangenen Jahr satte 548 Milliarden Stunden mit Livestreaming-Apps verbracht, wobei Bigo Live im Mittelpunkt des Austauschs steht.

Für weitere Informationen laden Sie die BIGO LIVE auf dem App Store oder Google Play.

Informationen zu Bigo Live

Bigo Live ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden sozialen Live-Streaming-Communitys, in der Nutzer in Echtzeit senden, um Lebensmomente zu teilen, ihre Talente zu präsentieren und mit Menschen aus aller Welt zu interagieren. Bigo Live hat rund 400 Millionen Nutzer in über 150 Ländern und ist derzeit Marktführer in der Live-Streaming-Branche. Bigo Live wurde im März 2016 gegründet und ist im Besitz von Bigo Technology mit Sitz in Singapur.

