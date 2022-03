AVISO: Neue Folge von Politik am Ring am 21. März

"Krieg in der Ukraine - Österreichs Sicherheitspolitik auf dem Prüfstand"

Wien (PK) - In der neuen Ausgabe von Politik am Ring, am 21. März 2022, um 21.00 Uhr, diskutieren live in der Mediathek der Parlamentswebsite die VertreterInnen der fünf Parlamentsfraktionen zum Thema: "Krieg in der Ukraine - Österreichs Sicherheitspolitik auf dem Prüfstand".

Wladimir Putins Angriff auf die Ukraine schockiert die Welt. NATO und EU reagieren auf den Einmarsch russischer Truppen in seltener Geschlossenheit. Der deutsche Bundeskanzler spricht von einer Zeitenwende. Nach Jahrzehnten des Friedens ist Europa wieder von einem Krieg bedroht.

Neutralität, europäische Armee, NATO-Beitritt, Aufrüstung - wie kann und soll sich Österreich verhalten?

Die Sendung wird ab 21.00 Uhr aus dem Dachfoyer der Wiener Hofburg übertragen und ist auf der Website zu Politik am Ring live zu sehen. Sie ist nach der Aufzeichnung dauerhaft in der Mediathek auf der Parlamentswebsite abrufbar. Medienunternehmen können den Livestream unentgeltlich übernehmen und die gesamte Sendung oder auch Ausschnitte zu Informationszwecken zeigen.

Krieg in der Ukraine - Österreichs Sicherheitspolitik auf dem Prüfstand

Es diskutieren: Friedrich Ofenauer (ÖVP), Robert Laimer (SPÖ), Petra Steger(FPÖ), Ewa Ernst-Dziedzic (Grüne), Helmut Brandstätter (NEOS)

ExpertInnen : Oberst im Generalstabsdienstes Bernhard Gruber (Landesverteidigungsakademie) sowie Velina Tchakarova (Austria Institut für Europa- und Sicherheitspolitik)

Moderation: Gerald Groß (Schluss) mar

