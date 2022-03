Rendi-Wagner: Der Kanzler lässt nicht nur Teuerungswelle tatenlos durch Österreich rauschen, sondern auch Corona-Welle

SPÖ-Chefin fordert zum Schutz der Gesundheit und des Gesundheitssystems Maskenpflicht in Innenräumen, Beibehaltung des Testsystems und Steigerung der Impfrate

Wien (OTS/SK) - Im „Roten Foyer“ hat heute, Mittwoch, SPÖ-Bundesparteivorsitzende, Klubobfrau Dr.in Pamela Rendi-Wagner die türkis-grüne Bundesregierung aufgefordert, sofort Maßnahmen gegen die Rekordinfektionen in Österreich zu ergreifen. „Die Bundesregierung verliert komplett die Kontrolle über die Ausbreitung des Coronavirus“, sagt Rendi-Wagner angesichts von 60.000 Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden. „Der Bundeskanzler lässt nicht nur die Teuerungswelle tatenlos durch Österreich durchrauschen, sondern auch die Corona-Welle. Das Handeln der Politik passt nicht mit den Infektionen zusammen“, so Rendi-Wagner, die weder Logik noch Evidenz der Regierung erkennen kann und vor „schwerwiegenden Folgen für das Gesundheitssystem“ warnt. Zum Schutz der Gesundheit der Menschen und des Gesundheitssystems fordert Rendi-Wagner die Regierung auf, „sofort zu reagieren“. Eine Maskenpflicht in Innenräumen sollte sofort wieder eingeführt werden, die 2G-Regel in der Gastronomie zurückkehren, das gut ausgebaute Testsystem bestehen bleiben und die Durchimpfungsrate gesteigert werden. „Ich erwarte mir die Einberufung des Krisenstabs der Bundesregierung“, so Rendi-Wagner, die Kanzler Nehammer auffordert, „die Situation endlich ernst zu nehmen“. ****

Nicht nur die Zahl der Patient*innen in den Spitälern steigt immer weiter an, auch die Ausfälle beim Spitalspersonal nehmen dramatisch zu, 1.000 Schulklassen befinden sich in Quarantäne und die Erstimpfungen sind am Nullpunkt. Gleichzeitig mit dem Infektionsrekord werde von der Bundesregierung „das gut funktionierende Testprogramm zurückgefahren“, sagt Rendi-Wagner. „Solange die Impfrate niedrig ist, ist testen essentiell“, so die SPÖ-Chefin, die betont, dass die Kontrolle über das Infektionsgeschehen gewährleistet sein muss.

Die Maskenpflicht in Innenräumen ist für Rendi-Wagner „ein wichtiges Instrument, um Infektionen zu verhindern“. Daher sollten Masken wieder im gesamten Handel, bei körpernahen Dienstleistungen und bei Veranstaltungen getragen werden müssen. „Bei 60.000 Neuinfektionen besteht ein erhebliches Risiko, wenn mehrere Menschen im geschlossenem Raum zusammenkommen“, so Rendi-Wagner.

Das Testsystem sollte bestehen bleiben, „um einen Überblick zu haben, Infektionen zu verhindern und die Ausbreitung des Virus abzubremsen“, fordert die SPÖ-Chefin, die festhält: „Impfen ist und bleibt der Schlüssel in der Pandemiebekämpfung!“ Es gelte daher, jene Menschen anzusprechen, die noch keine Impfung erhalten haben. Es müsse jetzt eine breite Immunität in der Bevölkerung aufgebaut werden, damit wir gut durch den nächsten Herbst kommen – „davon sind wir noch weit entfernt“, so Rendi-Wagner. (Schluss) ls/lp

