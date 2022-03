SPÖ-Holzleitner: Frauen nicht im Regen stehen lassen

SPÖ-Frauenvorsitzende unterstützt Vorstoß der Gewerkschaftsfrauen

Wien (OTS/SK) - Als „fahrlässig“ bezeichnet SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner das Nichtstun der Bundesregierung in Sachen Teuerungsbremse. „Frauen – allen voran Alleinerzieher*innen – leiden besonders unter der Teuerungswelle. Es braucht jetzt dringend Maßnahmen der Bundesregierung für einkommensschwache Haushalte, um die Sorgen der Frauen und ihrer Kinder abzufedern“, so Holzleitner. Gerade die massiv gestiegenen Preise in den Bereichen Energie und Wohnen werden eine immer größer werdende Belastung. „Die SPÖ-Frauen unterstützen die Forderungen der Gewerkschaftsfrauen nach einer Entlastung insbesondere für vulnerable Gruppen“, so Holzleitner. ****

Die Bundesregierung müsse sich ein Beispiel an Wien nehmen, wo mit gezielten Maßnahmen die negativen Auswirkungen auf einkommensschwache Haushalte abgefedert werden. „Gerade die Direktzuschüsse für einkommensarme Haushalte und eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas und Strom, günstigere Nutzung der öffentlichen Verkehrsangebote sowie beitragsfreie Kinderbildungsangebote müssen rasch umgesetzt werden“, so die SPÖ-Frauenvorsitzende. „Der Sozialminister und die Frauenministerin müssen nun Seite an Seite mit den Frauen in diesem Land kämpfen. Die Bundesregierung darf die Frauen nicht weiter im Regen stehen lassen“, so Holzleitner abschließend. (Schluss) rm/lp

