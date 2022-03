Obernosterer: Regierung entlastet österreichische Bevölkerung und federt Teuerungen effizient ab

Österreichisches Paket gegen Teuerung umfasst 1,7 Milliarden Euro – Deutsches Paket mit 4,5 Milliarden bei rund zehnfacher Bevölkerung zeigt, wie groß Entlastung in Österreich ist

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Die Bundesregierung sorgt auch in den derzeit so fordernden Zeiten steigender Energie- und Rohstoffpreise für zusätzliche Entlastung der österreichischen Bevölkerung. Es ist ein wichtiger und richtiger Schritt, die akuten Teuerungen – die sich vor allem durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ergeben haben – effizient abzufedern“, sagt ÖVP-Budgetsprecher Gabriel Obernosterer.



So habe die Regierung mit Bundeskanzler Nehammer an der Spitze Sofortmaßnahmen im Ausmaß von 1,7 Milliarden Euro gegen die Teuerung auf den Weg gebracht. Die in Österreich gesetzten Schritte enthalten etwa den Energiekostenausgleich, die Aussetzung der Ökostrompauschale sowie des Ökostromförderbetrages – „und entlasten die Bevölkerung so um bis zu 800 Euro jährlich“, sagt Obernosterer weiter. Dies sei „ein starkes Signal an die Bevölkerung“, die sich auf die Bundesregierung verlassen könne. Dies zeige auch die Relation mit den erst jetzt in unserem Nachbarland Deutschland gesetzten Maßnahmen. Obernosterer: „Bei rund zehnfacher Bevölkerungszahl beläuft sich das Paket gegen Teuerungen in Deutschland auf 4,5 Milliarden Euro, was im unmittelbaren Vergleich zeigt, in welch großem Ausmaß die Bevölkerung bei uns in Österreich entlastet wird.“



Österreichs Regierungsspitze habe nicht zugewartet und im Sinne der Menschen schnell gehandelt, „was gerade in Zeiten großer Herausforderungen und Krisen unverzichtbar ist“. Der ÖVP-Budgetsprecher abschließend: „Wir werden in Regierung und Parlament auch weiterhin dafür arbeiten, die besten Rahmenbedingungen für Sicherheit und Entlastung sicherzustellen!“

