Klimawandel: Vom Verstehen zum Handeln

Referent*innen und Teilnehmer*innen beim Bundeslehrer*innentag ermutigen in der Klimakrise

Wien (OTS) - Statt des traditionellen Bundeslehrer*innentages, der coronabedingt auch dieses Jahr abgesagt wurde, boten die Unabhängigen Gewerkschafter*innen der ÖLI-UG (Österreichische Lehrer*innen Initiative) am Dienstag, 15.3., 18 Uhr, eine online-Veranstaltung zum Thema: „Klimawandel: Können Lehrer*innen die Erde retten?“ an.

Dr. Renate U. Christ (ehem. Direktorin des Weltklimarates) sprach aus ihren Erfahrungen in verschiedenen Arbeitsfeldern und beleuchtete die wissenschaftliche und politische Seite der Klimakrise unter dem Titel „Klimawandel: Vom Verstehen zum Handeln“.

DI Volkhard Maier (Nationalpark Kalkalpen), schilderte seine täglichen Erlebnisse mit der Situation in der Natur und ermutigte zum Besuch in den Nationalparks mit ausgezeichneter Beratung der Schüler*innen durch die Ranger.

DI Johannes Hohensinner (HLBLA St.Florian) berichtete über Ziele, Aktivitäten und Forderungen der Teachers for Future (TfF) und auch die konkreten Forderungen von Schüler*innenseite (Fridays for Future, FfF) wurden vorgestellt. Dabei wurde auch auf den nächsten Klimastreik am Freitag, 25.3., hingewiesen, an dem Lehrer*innen und Schüler*innen als schulbezogene Veranstaltung (SGA/Schulforumsbeschluss) teilnehmen können.

Dir. Georg König wies auf die Möglichkeiten hin, die die neuen Lehrpläne für Selbstaktivierung der Schüler*innen gerade für Klimaschutz und -bewusstsein bieten und ermutigte zu frei-day.org (M.Rasfeld).

Die ÖLI-UG greift somit von offizieller Seite der Lehrer*innenvertretung die Verantwortung auf, die dem Schulsystem in dieser existentiellen Krise zukommt, versucht Synergien zwischen engagierten Lehrer*innen untereinander, mit Schüler*innen und mit den zuständigen Verwaltungsinstitutionen zu ermöglichen.



Für die ÖLI-UG-Lehrer*innenvertretung: Bundeskoordinator Josef Gary Fuchsbauer



Die Langform dieser Aussendung mit den Forderungen der Schüler*innen und Lehrer*innen ist in http://archiv.oeli-ug.at/BLT22Aussendung.pdf abrufbar.

