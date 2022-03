„Vom Comedian zum Kriegsheld“: ORF 1 zeigt Selenskyj-TV-Hit „Diener des Volkes“ mit begleitendem Talk am 19. März

Nach dem Benefizkonzert „We Stand with Ukraine“ – ab 23.05 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Unter dem Motto „We Stand with Ukraine“ geht am Samstag, dem 19. März 2022, im ausverkauften Wiener Ernst-Happel-Stadion ein hochkarätig besetztes zehnstündiges Benefizkonzert zugunsten der ORF-Initiative „NACHBAR IN NOT – Hilfe für die Ukraine“ über die Bühne. Ab 20.15 Uhr wird der Konzertabend live in der Primetime in ORF 1 gesendet. Moderator Andi Knoll führt durch den Abend und präsentiert zwischen den Live-Auftritten die schönsten Konzertmomente des Nachmittags im Rückblick.

Anschließend an das Konzert, ab 23.05 Uhr, widmet sich ORF 1 dem Staatsoberhaupt der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj. Bevor der ehemalige Schauspieler und Comedian 2019 zum Präsidenten gewählt wurde, spielte er ab 2015 in der TV-Serie „Diener des Volkes“ die Rolle, die sein Leben verändern sollte: einen Geschichtslehrer, der überraschend Staatschef wird, nachdem ein Video, in dem er gegen die Korruption im Land wettert, sich als Internet-Hit erweist. Im gleichnamigen Film zur fiktionalen Politsatire aus dem Jahr 2016 versucht er als Präsident, die Korruption in der Ukraine einzudämmen. Zur Einordnung des Spielfilms bringt ORF 1 vorab einen von ORF-Kulturjournalistin Lillian Moschen moderierten Expertentalk.

„Vom Comedian zum Kriegsheld: Wolodymyr Selenskyj – Talk und Film“ (ab 23.05 Uhr)

Selbst den kreativsten Köpfen Hollywoods würde diese Geschichte nicht einfallen: Ein Schauspieler stellt den Präsidenten eines Landes dar – wenige Jahre später kandidiert er für das höchste Amt im Staat und gewinnt haushoch. Mit einer überwältigenden Mehrheit von 73 Prozent entschied der Comedian und Schauspieler Wolodymyr Selenskyj 2019 mit seiner nach der TV-Serie benannten Partei die Parlamentswahlen für sich und wurde tatsächlich Präsident der Ukraine. „Diener des Volkes“ ist eine provokante Politsatire, die vom Aufstieg zum Staatsoberhaupt und dessen Kampf gegen die Korruption im Land erzählt. Jeder in der Ukraine kennt die Serie, die nun in der aktuellen dramatischen Lage auch weltweit für großes Interesse sorgt. Der ORF zeigt den TV-Film, der an drei Serienstaffeln anschließt, und geht zuvor in einem Talk dem Phänomen Wolodymyr Selenskyj nach. Mit Moderatorin Lillian Moschen diskutieren die ukrainische Polit-Aktivistin Inna Schewtschenko (Femen), Filmemacher David Schalko und Universitätsprofessor Michael Moser, Präsident der Internationalen Ukrainisten-Vereinigung.

Anschließend, um 23.40 Uhr, zeigt ORF 1 den Spielfilm „Diener des Volkes“. Das Drehbuch stammt von Andrii Yakovliev und Oleksii Kiriushchenko, der auch für die Regie verantwortlich zeichnet. An der Seite von Wolodymyr Selenskyj sind in weiteren Rollen u. a. Stanislav Boklan, Yevhen Koshovy, Olha Zhukovtsova, Heorhii Povolotksy und Serhii Kalantay zu sehen.

Zur Handlung: Der ukrainische Präsident Petrovich (Selenskyj) legt dem Parlament ein Anti-Korruptions-Gesetzespaket vor, das die Voraussetzung für einen milliardenschweren Kredit des Internationalen Währungsfonds ist. Geld, das dringend für das von Armut und Arbeitslosigkeit gebeutelte Land benötigt wird. Als die Reformgesetze abgelehnt werden, versuchen einflussreiche Oligarchen, einen Marionetten-Premierminister zu installieren. Petrovich verfolgt jedoch einen anderen Plan.

