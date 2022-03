Einladung zum Medientermin: Vorstellung von Team Austria für WorldSkills 2022, 25.03.2022, 09:00 Uhr

Wien (OTS) - 44 junge österreichische Fachkräfte werden von 12. bis 17. Oktober in Shanghai/China in 38 Bewerben an der Berufsweltmeisterschaft WorldSkills 2022 teilnehmen. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren: Im Rahmen des ersten Teamseminars im WIFI Linz erfolgt der offizielle Trainingsauftakt.

Wir laden Sie herzlich zum Medientermin anlässlich der Vorstellung von Team Austria ein. Sie haben im Anschluss die Möglichkeit, bei einem Get-together mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Gespräche zu führen sowie vor der Skills-Fotowand Bilder zu machen.

Wann? 25. März 2022, um 09:00 Uhr

Wo? WIFI Oberösterreich, Wiener Straße 150, 4021 Linz, Panoramasaal

Als Ansprechpartner stehen für Sie zur Verfügung:

Josef Herk , Präsident SkillsAustria, stellt den neu gegründeten Verein vor

Philipp Gady, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Österreich, stellt Team Austria 2022 vor

Leo Jindrak, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Oberösterreich: Begrüßung, Die duale Berufsausbildung als Schlüsselrolle bei der Fachkräftesicherung

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um Zu- oder Absage an: DMC_PR@wko.at

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)

DMC – Data & Media Center

Pressestelle

T 0590 900 – 4462

E DMC_PR @ wko.at