Die Radsaison startet in Villach mit "Osterradeln"

Villach (OTS) - Wenige Regionen in Österreich bieten im Frühling bessere Voraussetzungen zum Radfahren als die Kärntner Ferienregion Villach - Faaker See - Ossiacher See. Bestens ausgebaute Radwege führen in alle Himmelsrichtungen und die Sonne lacht im Süden Österreichs einfach ein bisschen früher und intensiver.

Beste Voraussetzungen also, um die auf Mitte April fallenden Osterferien für einen ersten Radurlaub in dieser herrlichen Berg-Seenlandschaft zu nützen und Bewegung in frischer Frühlingsluft zu machen. Kärnten ist dafür auch aus einem anderen Grund prädestiniert: im gesamten Bundesland wird das Brauchtum liebevoll gepflegt und gerade zu Ostern können dies auch Gäste ganz einfach miterleben und entdecken.

Ein perfektes Angebot für einen österlichen Radurlaub hat der spezialisierte Radreiseveranstalter Kärnten Radreisen geschnürt. Bei der viertägigen Stern-Radtour „Osterradeln in Villach“ gibt es jeden Tag einen Vorschlag für einen spannenden Radausflug, genächtigt wird in ausgewählten Partnerhotels. Am Drauradweg und Wörthersee-Radweg geht es beispielsweise zum Binden von Palmbuschen zum Ostermarkt nach Klagenfurt. Die Verkostung von einem Original italienischen Osterkuchen („Colomba Pasquale“) ist möglich, wenn man sich für einen Ausflug am Ciclovia Alpe-Adria Radweg nach Tarvis entscheidet.

Am Villacher Ostermarkt gibt es Osterschinken und Kärntner Reindling zu genießen und am Vassacher See am Karsamstag ein Osterfeuer zu bestaunen. Und sollten sich die Muskeln am Abend nach Wärme sehnen, mit der Erlebnis CARD der Region ist sogar ein Eintritt in die großzügige Wellnesswelt der KärntenTherme in Warmbad-Villach inkludiert.

Die viertägige Radtour „Osterradeln in Villach“ mit 3 Nächten in 3*- oder 4*-Sterne Hotels inkl. österlichem Frühstück und vieler Attraktionen wird z.B. von 15. bis 18. April ab € 249 angeboten. https://www.ots.at/redirect/kaernten10

