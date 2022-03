Yili erzielt in den ersten zwei Monaten des Jahres 2022 ein Betriebsergebnis von 21,5 Milliarden RMB und verzeichnet damit den besten Start in ein Jahr aller Zeiten

Im Januar und Februar 2022 erzielte Yili einen Zuwachs des Betriebsergebnisses von 15 % und einen Gewinnanstieg von 20 %.

Yili verzeichnete in einem einzigen Monat ein Betriebsergebnis von über 10 Milliarden RMB und stellte damit einen neuen Rekord beim Geschäftswachstum auf.

Am 10. März veröffentlichte Yili seine Bekanntmachung über die wichtigsten Betriebsergebnisse im Januar und Februar 2022. Nach vorläufigen Berechnungen erzielte das Unternehmen im Januar und Februar 2022 ein Betriebsergebnis von rund 21,5 Mrd. RMB, was einem Anstieg von 15 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und einen Gesamtgewinn von rund 3,3 Mrd. RMB, was einem Anstieg von 20 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Geleitet von seiner neuen Vision der Wertschöpfung nutzte Yili aktiv die Chancen, die sich durch das Wachstum des Gesamtverbrauchs ergaben, und erzielte mit einem Betriebsergebnis von über 10 Milliarden RMB in einem Monat den besten Start in der Geschichte des Unternehmens.

Außergewöhnliche Leistung in Produktkategorien

Yili hat sein Produktportfolio kontinuierlich optimiert, die Produktlinien verbessert und den Verbrauchern ein reichhaltigeres Produkterlebnis geboten. Im Januar und Februar 2022 verzeichneten die Geschäftssegmente Flüssigmilch, Milchpulver und Milchprodukte sowie Speiseeis eine starke Wachstumsdynamik. Satine, Ambrosial, Jinlingguan, Chocliz, Gemice, Chang Qing, Meiyitian und Cheese Bars for Kids verzeichneten einen Marktanteilszuwachs von 3 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr, wodurch Yili seinen Marktanteil in der High-End-Nische weiter ausbauen und seine führende Position bei High-End-Produkten behaupten konnte.

Die zweite Wachstumskurve

Da die Verkäufe von Jinlingguan-Milchpulver für Säuglinge rapide ansteigen und sich das Käsegeschäft verdoppelt, ist Yili nun auf dem Weg, eine zweite Wachstumskurve aufzubauen. Im Januar und Februar stieg der Umsatz von Jinlingguan im Vergleich zum Vorjahr um mindestens 30 % und lag damit an erster Stelle in der Branche.

Im Februar übernahm Yili die Führung bei der Verbesserung der Rezeptur von Jinlingguan-Milchpulver für Säuglinge und wurde der einzige führende Milchpulverhersteller, der die strenge neue nationale Norm erfüllt. Darüber hinaus hat Yili gerade eine Vereinbarung zur Übernahme von Ausnutria im Rahmen eines Übernahmeangebots getroffen. Nach dem Zusammenschluss wird Yili ein schnelles Wachstum im Milchstromgeschäft verzeichnen. Auch das Käsesegment von Yili wächst schnell. Der Marktanteil seiner Käseprodukte stieg im Januar 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 3 Prozentpunkte.

Starke Milchlieferungen

Gegenwärtig erhält Yili Qualitätsmilch von Youran Dairy, dem größten Kuhzüchter Chinas, und Zhongdi Dairy und hat außerdem Westland Dairy, das zweitgrößte Molkereiunternehmen Neuseelands, erworben. Darüber hinaus hat Yili seine Genossenschaftsbetriebe mit Finanzmitteln, Schulungen und anderen hochwertigen Ressourcen ausgestattet. Mit der Übernahme von Ausnutria, das über reiche Milchressourcen in den Niederlanden und Australien verfügt, wird Yili seine Vorteile bei der Milchversorgung weiter ausbauen.

Darüber hinaus verfügt Yili über 15 F&E-Innovationszentren und 13 Produktionsstätten in Übersee und verkauft seine Produkte in über 60 Länder und Regionen der Welt. Yili ist zuversichtlich, dass das Unternehmen in Zukunft ein robustes Wachstum erzielen wird.

